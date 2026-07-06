Pavouk MS ve fotbale 2026: druhá známá dvojice pro čtvrtfinále. Jaké šlágry nabízí play off?
Fotbalové mistrovství světa má za sebou kompletní 1. kolo play off, známe všech posledních šestnáct týmů a míříme do osmifinále. Vybrali jsme pro vás tři očekávané souboje: Šlágrem bude souboj Portugalska se Španělskem, který může znamenat konec nadějí na vysněnou trofej pro Cristiana Ronalda. Domácí Mexiko v očekávaném duelu vyzve Anglii a USA budou čelit Belgii. A co další dvojice v boji o čtvrtfinále? První z nich už je známá, Maroko se představí proti Francii. Postupuje také Norsko, které se utká s vítězem zápasu mezi Mexikem a Anglií. Češi vypadli už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>
Program play off – Tabulka třetích míst
Pravidla postupu – Češi na MS
Šlágry osmifinále:
- Mexiko - Anglie: Vítěz české skupiny prošel přes první kolo play off, ve kterém si poradil s Ekvádorem. Nyní ale Jihoameričany čeká o dost těžší váha - Albion. Ten vždy patří k favoritům na celkové vítězství, ale… Ambice se mu už dlouho nedaří naplnit. A ani na tomto turnaji zatím nepředvádí zrovna přesvědčivé výkony.
- Portugalsko - Španělsko: Jednoznačně největší šlágr osmifinále. Cristiano Ronaldo na svém posledním MS touží konečně dokráčet k vytoužené trofeji, která mu celou kariéru uniká. Nyní ale bude čelit Španělům, kteří na letošním šampionátu doposud ještě neinkasovali. Kdo ovládne souboj dvou zemí z Pyrenejského poloostrova?
- USA - Belgie: Hostitelská země na turnaji baví, předvádí zajímavý fotbal, dává góly a touží po dalším postupu. V osmifinálové bitvě na ně ale čeká evropský favorit, který měl ale už namále v prvním kole play off, když se Senegalem prohrával 0:2, po velké otočce nakonec postoupil. Proti Američanům je opět nečeká nic snadného.
Čtvrtfinále: první známá dvojice
Jasně daná už je také první dvojice postupujících, kteří se proti sobě utkají ve čtvrtfinále. Maroko, které zdolalo Kanadu (3:0), se v něm postaví velkému favoritovi z Francie. Ta se trápila proti Paraguayi, kterou porazila 1:0 díky proměněné penaltě Kyliana Mbappého.
Dál jde také Norsko, které po dvou gólech Erlinga Haalanda porazilo Brazílii 2:1. Soupeřem Seveřanů bude vítěz z utkání Mexiko - Anglie.
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|1. kolo play off
|JAR – Kanada 0:1
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Brazílie – Japonsko 2:1
|Houston
|1. kolo play off
|Německo – Paraguay 1:1, na pen. 3:4
|Boston
|1. kolo play off
|Nizozemsko – Maroko 1:1, na pen. 2:3
|Monterrey
|1. kolo play off
|P. slonoviny – Norsko 1:2
|Dallas
|1. kolo play off
|Francie – Švédsko 3:0
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|Mexiko – Ekvádor 2:0
|Mexiko
|1. kolo play off
|Anglie – DR Kongo 2:1
|Atlanta
|1. kolo play off
|Belgie – Senegal 3:2 pr.
|Seattle
|1. kolo play off
|USA – Bosna 2:0
|San Francisco
|1. kolo play off
|Španělsko – Rakousko 3:0
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Portugalsko – Chorvatsko 2:1
|Toronto
|1. kolo play off
|Švýcarsko – Alžírsko 2:0
|Vancouver
|1. kolo play off
|Austrálie – Egypt 1:1, na pen. 2:4
|Dallas
|1. kolo play off
|Argentina – Kapverdy 3:2 pr.
|Miami
|1. kolo play off
|Kolumbie - Ghana 1:0
|Kansas City
|Osmifinále
|Kanada – Maroko 0:3
|Houston
|Osmifinále
|Paraguay – Francie 0:1
|Filadelfie
|Osmifinále
|Brazílie – Norsko 1:2
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|Mexiko – Anglie
|Mexiko
|Osmifinále
|Portugalsko – Španělsko
|Dallas
|Osmifinále
|USA – Belgie
|Seattle
|Osmifinále
|Argentina – Egypt
|Atlanta
|Osmifinále
|Švýcarsko – Kolumbie
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|Maroko – Francie
|Boston
|Čtvrtfinále
|Portugalsko/Španělsko – USA/Belgie
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|Norsko – Anglie/Mexiko
|Miami
|Čtvrtfinále
|Argentina/Egypt – Švýcarsko/Kolumbie
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026
Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?
Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.
Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:
- počet bodů
- rozdíl ve skóre
- vstřelené góly
- tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
- pořadí v žebříčku FIFA
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
- Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.
Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1, 12. června, 4:00
- Česko - JAR 1:1, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko 0:3 , 25. června, 3:00
Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>