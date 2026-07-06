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Pavouk MS ve fotbale 2026: druhá známá dvojice pro čtvrtfinále. Jaké šlágry nabízí play off?

Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?
Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?Zdroj: Profimedia.cz
Kylian Mbappé se raduje z trefy proti Paraguayi
Kylian Mbappé se raduje z trefy proti Paraguayi
Fotbalisté Pobřeží slonoviny před utkáním proti Curacau
Fotbalisté Curacaa před utkáním proti Pobřeží slonoviny
Leroy Sane slaví gól proti Ekvádoru
Nicolas Pépé se raduje z branky proti Curacau
Nicolas Pépé střílí branku proti Curacau
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Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
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Fotbalové mistrovství světa má za sebou kompletní 1. kolo play off, známe všech posledních šestnáct týmů a míříme do osmifinále. Vybrali jsme pro vás tři očekávané souboje: Šlágrem bude souboj Portugalska se Španělskem, který může znamenat konec nadějí na vysněnou trofej pro Cristiana Ronalda. Domácí Mexiko v očekávaném duelu vyzve Anglii a USA budou čelit Belgii. A co další dvojice v boji o čtvrtfinále? První z nich už je známá, Maroko se představí proti Francii. Postupuje také Norsko, které se utká s vítězem zápasu mezi Mexikem a Anglií. Češi vypadli už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>

Program play offTabulka třetích míst
Pravidla postupuČeši na MS

Šlágry osmifinále:

  • Mexiko - Anglie: Vítěz české skupiny prošel přes první kolo play off, ve kterém si poradil s Ekvádorem. Nyní ale Jihoameričany čeká o dost těžší váha - Albion. Ten vždy patří k favoritům na celkové vítězství, ale… Ambice se mu už dlouho nedaří naplnit. A ani na tomto turnaji zatím nepředvádí zrovna přesvědčivé výkony.
  • Portugalsko - Španělsko: Jednoznačně největší šlágr osmifinále. Cristiano Ronaldo na svém posledním MS touží konečně dokráčet k vytoužené trofeji, která mu celou kariéru uniká. Nyní ale bude čelit Španělům, kteří na letošním šampionátu doposud ještě neinkasovali. Kdo ovládne souboj dvou zemí z Pyrenejského poloostrova?
  • USA - Belgie: Hostitelská země na turnaji baví, předvádí zajímavý fotbal, dává góly a touží po dalším postupu. V osmifinálové bitvě na ně ale čeká evropský favorit, který měl ale už namále v prvním kole play off, když se Senegalem prohrával 0:2, po velké otočce nakonec postoupil. Proti Američanům je opět nečeká nic snadného.

Čtvrtfinále: první známá dvojice

Jasně daná už je také první dvojice postupujících, kteří se proti sobě utkají ve čtvrtfinále. Maroko, které zdolalo Kanadu (3:0), se v něm postaví velkému favoritovi z Francie. Ta se trápila proti Paraguayi, kterou porazila 1:0 díky proměněné penaltě Kyliana Mbappého.

Dál jde také Norsko, které po dvou gólech Erlinga Haalanda porazilo Brazílii 2:1. Soupeřem Seveřanů bude vítěz z utkání Mexiko - Anglie.

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play offJAR – Kanada 0:1Los Angeles
1. kolo play offBrazílie – Japonsko 2:1Houston
1. kolo play offNěmecko – Paraguay 1:1, na pen. 3:4Boston
1. kolo play offNizozemsko – Maroko 1:1, na pen. 2:3Monterrey
1. kolo play offP. slonoviny – Norsko 1:2Dallas
1. kolo play offFrancie – Švédsko 3:0New York/New Jersey
1. kolo play offMexiko – Ekvádor 2:0Mexiko
1. kolo play offAnglie – DR Kongo 2:1Atlanta
1. kolo play offBelgie – Senegal 3:2 pr.Seattle
1. kolo play offUSA – Bosna 2:0San Francisco
1. kolo play offŠpanělsko – Rakousko 3:0Los Angeles
1. kolo play offPortugalsko – Chorvatsko 2:1Toronto
1. kolo play offŠvýcarsko – Alžírsko 2:0Vancouver
1. kolo play offAustrálie – Egypt 1:1, na pen. 2:4Dallas
1. kolo play offArgentina – Kapverdy 3:2 pr.Miami
1. kolo play offKolumbie - Ghana 1:0Kansas City
OsmifináleKanada – Maroko 0:3Houston
OsmifináleParaguay – Francie 0:1Filadelfie
OsmifináleBrazílie – Norsko 1:2New York/New Jersey
OsmifináleMexiko – AnglieMexiko
OsmifinálePortugalsko – ŠpanělskoDallas
OsmifináleUSA – BelgieSeattle
OsmifináleArgentina – EgyptAtlanta
OsmifináleŠvýcarsko – KolumbieVancouver
ČtvrtfináleMaroko – FrancieBoston
ČtvrtfinálePortugalsko/Španělsko – USA/BelgieLos Angeles
ČtvrtfináleNorsko – Anglie/MexikoMiami
ČtvrtfináleArgentina/Egypt – Švýcarsko/KolumbieKansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026

Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?

Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.

Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:

  • počet bodů
  • rozdíl ve skóre
  • vstřelené góly
  • tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
  • pořadí v žebříčku FIFA

Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

Základní pravidla postupu:

  • Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
  • Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.

Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

  1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
  2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
  4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
  5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
  6. Disciplinární skóre.
  7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?

Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

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