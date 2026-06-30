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Pavouk MS ve fotbale 2026: Dva evropští favorité jsou ze hry! Maroko vyzve Kanadu

Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?
Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?Zdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Pobřeží slonoviny před utkáním proti Curacau
Fotbalisté Curacaa před utkáním proti Pobřeží slonoviny
Leroy Sane slaví gól proti Ekvádoru
Nicolas Pépé se raduje z branky proti Curacau
Nicolas Pépé střílí branku proti Curacau
Fotbalisté Pobřeží slonoviny se radují z branky proti Curacau
Fotbalisté Pobřeží slonoviny se radují z branky proti Curacau
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Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
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Na mistrovství světa ve fotbale skončila skupinová část a už známe všech 16 dvojic pro 1. kolo play off. Jeho program odstartoval postup do osmifinále Kanady, která porazila Jihoafrickou republiku 1:0. A rodí se také překvapení, turnaj už skončil pro Německo i Nizozemsko. Češi vypadli už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>

Program play offTabulka třetích míst
Pravidla postupuČeši na MS

1. kolo play off:

Na mistrovství světa 2026 se už rozjelo play off. Kanada v nedělním utkání díky trefě v nastaveném čase porazila Jihoafrickou republiku. Po velké bitvě zvládla svůj první zápas ve vyřazovací části také Brazílie. I jihoamerický gigant proti Japonsku rozhodl až v nastaveném čase. V osmifinále čeká na Víniciuse a spol. duel proti vítězi zápasu mezi Pobřežím slonoviny a Norskem.

Roli favorita, a to obrovského, naopak nezvládlo Německo. Proti Paraguayi sice mělo soustavný tlak po celou dobu zápasu, vítězství se nicméně nedočkalo ani po prodloužení. A v penaltovém rozstřelu se radoval jihoamerický tým, který v osmifinále narazí na Francii, nebo Švédsko.

A turnaj skončil také pro Nizozemsko, v souboji dvou černých koní byli na penalty úspěšnější Maročané. Ti obhajují čtyři roky starou účast v semifinále, teď si v osmifinále zahrají s Kanadou.

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play offJAR – Kanada 0:1Los Angeles
1. kolo play offBrazílie – Japonsko 2:1Houston
1. kolo play offNěmecko – Paraguay 1:1, na pen. 3:4Boston
1. kolo play offNizozemsko – Maroko 1:1, na pen. 2:3Monterrey
1. kolo play offP. slonoviny – NorskoDallas
1. kolo play offFrancie – ŠvédskoNew York/New Jersey
1. kolo play offMexiko – EkvádorMexiko
1. kolo play offAnglie – DR KongoAtlanta
1. kolo play offBelgie – SenegalSeattle
1. kolo play offUSA – BosnaSan Francisco
1. kolo play offŠpanělsko – RakouskoLos Angeles
1. kolo play offPortugalsko – ChorvatskoToronto
1. kolo play offŠvýcarsko – AlžírskoVancouver
1. kolo play offAustrálie – EgyptDallas
1. kolo play offArgentina – KapverdyMiami
1. kolo play offKolumbie - GhanaKansas City
OsmifináleKanada – MarokoHouston
OsmifináleParaguay – Francie/ŠvédskoFiladelfie
OsmifináleBrazílie – P. slonoviny/NorskoNew York/New Jersey
OsmifináleMexiko/Ekvádor – Anglie/DR KongoMexiko
OsmifinálePortugalsko/Chorvatsko – Španělsko/RakouskoDallas
OsmifináleUSA/Bosna – Belgie/SenegalSeattle
OsmifináleArgentina/Kapverdy – Austrálie/EgyptAtlanta
OsmifináleŠvýcarsko/Alžírsko – Kolumbie/GhanaVancouver
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026

Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?

Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.

Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:

  • počet bodů
  • rozdíl ve skóre
  • vstřelené góly
  • tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
  • pořadí v žebříčku FIFA

Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

Základní pravidla postupu:

  • Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
  • Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.

Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

  1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
  2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
  4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
  5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
  6. Disciplinární skóre.
  7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?

Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

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