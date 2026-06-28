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Pavouk MS ve fotbale 2026: Dvojice pro 1. kolo! Vybrali jsme pět největších šlágrů

Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?
Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?Zdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Pobřeží slonoviny před utkáním proti Curacau
Fotbalisté Curacaa před utkáním proti Pobřeží slonoviny
Leroy Sane slaví gól proti Ekvádoru
Nicolas Pépé se raduje z branky proti Curacau
Nicolas Pépé střílí branku proti Curacau
Fotbalisté Pobřeží slonoviny se radují z branky proti Curacau
Fotbalisté Pobřeží slonoviny se radují z branky proti Curacau
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Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
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Na mistrovství světa ve fotbale skončila skupinová část a už známe všech 16 dvojic pro 1. kolo play off. Jeho program začne už dnes večer, kdy se Kanada utká s Jihoafrickou republikou. Pro český tým turnaj skončil už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>

Program play offTabulka třetích míst
Pravidla postupuČeši na MS

1. kolo play off

Vybrali jsme pět nejaktraktivnějších soubojů, které na fanoušky čekají v 1. kole play off na MS ve fotbale 2026.

  • Brazílie - Japonsko. Tradiční velmoc vs. asijský gigant. Je zaděláno na fotbalovou lahůdku.
  • Nizozemsko - Maroko. Jeden ze tří nejofenzivnějších týmů turnaje potká nejvíc ambiciózního afrického zástupce, který obhajuje semfinálovou účast.
  • Portugalsko - Chorvatsko. Zajímavý evropský souboj a uprostřed něj dva hvězdní veteráni a někdejší spoluhráči z Realu Madrid - Cristiano Ronaldo a Luka Modrič.
  • Argentina - Kapverdy. Tady je favorit jasný. Obhájci s Lionelem Messim jdou na outsidera MS, který zbyl v osudí a ve skupině překvapivě neprohrál.
  • USA - Bosna. Pro tuzemské fanoušky jasná volba. Proti domácím nastoupí za Bosnu nejvíc zářící hvězda české ligy na MS. Ermin Mahmič z Liberce dal ve skupině už dva góly.

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play offJAR – KanadaLos Angeles
1. kolo play offBrazílie – JaponskoHouston
1. kolo play offNěmecko – ParaguayBoston
1. kolo play offNizozemsko – MarokoMonterrey
1. kolo play offP. slonoviny – NorskoDallas
1. kolo play offFrancie – ŠvédskoNew York/New Jersey
1. kolo play offMexiko – EkvádorMexiko
1. kolo play offAnglie – DR KongoAtlanta
1. kolo play offBelgie – SenegalSeattle
1. kolo play offUSA – BosnaSan Francisco
1. kolo play offŠpanělsko – RakouskoLos Angeles
1. kolo play offPortugalsko – ChorvatskoToronto
1. kolo play offŠvýcarsko – AlžírskoVancouver
1. kolo play offAustrálie – EgyptDallas
1. kolo play offArgentina – KapverdyMiami
1. kolo play offKolumbie - GhanaKansas City
Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026

Co rozhoduje o pořadí v tabulce třetích míst?

Týmy na prvních dvou pozicích postupují automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků propluje do play off ze třetích míst.

O pořadí v tabulce třetích míst rozhodnou tato kritéria:

  • počet bodů
  • rozdíl ve skóre
  • vstřelené góly
  • tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
  • pořadí v žebříčku FIFA

Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

Základní pravidla postupu:

  • Z každé skupiny postupují první dva týmy.
  • Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.

Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

  1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
  2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
  4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
  5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
  6. Disciplinární skóre.
  7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?

Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

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