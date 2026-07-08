Pavouk MS ve fotbale 2026: Kdo na koho narazí v semifinále? Ve hře je šest evropských týmů
Fotbalové mistrovství světa má za sebou kompletní osmifinále a před námi je už čtvrtfinále. Očekávaný osmifinálový šlágr zvládli Španělé, když porazili Portugalce 1:0, Cristiano Ronaldo se tak vysněné trofeje nedočká ani letos. Postup slavila také Argentina, která se ovšem proti Egyptu nesmírně natrápila. Maroko se ve čtvrtfinále představí proti Francii, Norsko vyzve Anglii, Španělsko čeká Belgie. Obhájci titulu z Argentiny se střetnou se Švýcarskem. Češi vypadli už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>
Program play off – Tabulka třetích míst
Pravidla postupu – Češi na MS
Čtvrtfinále: šest evropských týmů
Hned šest z osmi týmů, které postoupily do čtvrtfinále, je z Evropy. V bitvách o semifinále tak uvidíme dva čistě evropské souboje (Španělsko - Belgie a Norsko - Anglie). Jediný africký zástupce z Maroka vyzve Francii a jediný jihoamerický tým Argentina se střetne se Švýcarskem.
A jak bude vypadat semifinále? Vítěz zápasu Francie - Maroko se v bitvě o finále utká s vítězem duelu Španělsko - Belgie. Ve druhé části pavouka se nachází dvojice Norsko - Anglie a Argentina - Švýcarsko. Čtvrtfinálové souboje začínají ve čtvrtek večer.
Jak vypadalo osmifinále?
Maroko, které zdolalo Kanadu (3:0), se v prvním čtvrtfinále postaví velkému favoritovi z Francie. Ta se trápila proti Paraguayi, kterou porazila 1:0 díky proměněné penaltě Kyliana Mbappého.
Dál jde také Norsko, které po dvou gólech Erlinga Haalanda porazilo Brazílii 2:1. Soupeřem Seveřanů bude Anglie. Ta zvládla dramatický duel s Mexikem, jenž měl kvůli bouřce o hodinu odložený začátek. Utkání nabídlo červenou kartu, dvě penalty a pět gólů! Postup nakonec slavil Albion po výhře 3:2.
Nejočekávanější duel zvládli Španělé, o výhře nad Portugalskem 1:0 rozhodl v nastaveném čase střídající Mikel Merino. Mistři světa z roku 2010 vyzvou Belgii, kerá vyřadila domácí USA.
S postupem do čtvrtfinále si obrovsky zahrávala Argentina. Obhájci titulu nakonec zvládli v závěru neskutečně otočit duel s Egyptem a ve čtvrtfinále se utkají se Švýcarskem, které zvládlo penaltové drama proti Kolumbii.
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|1. kolo play off
|JAR – Kanada 0:1
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Brazílie – Japonsko 2:1
|Houston
|1. kolo play off
|Německo – Paraguay 1:1, na pen. 3:4
|Boston
|1. kolo play off
|Nizozemsko – Maroko 1:1, na pen. 2:3
|Monterrey
|1. kolo play off
|P. slonoviny – Norsko 1:2
|Dallas
|1. kolo play off
|Francie – Švédsko 3:0
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|Mexiko – Ekvádor 2:0
|Mexiko
|1. kolo play off
|Anglie – DR Kongo 2:1
|Atlanta
|1. kolo play off
|Belgie – Senegal 3:2 pr.
|Seattle
|1. kolo play off
|USA – Bosna 2:0
|San Francisco
|1. kolo play off
|Španělsko – Rakousko 3:0
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Portugalsko – Chorvatsko 2:1
|Toronto
|1. kolo play off
|Švýcarsko – Alžírsko 2:0
|Vancouver
|1. kolo play off
|Austrálie – Egypt 1:1, na pen. 2:4
|Dallas
|1. kolo play off
|Argentina – Kapverdy 3:2 pr.
|Miami
|1. kolo play off
|Kolumbie - Ghana 1:0
|Kansas City
|Osmifinále
|Kanada – Maroko 0:3
|Houston
|Osmifinále
|Paraguay – Francie 0:1
|Filadelfie
|Osmifinále
|Brazílie – Norsko 1:2
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|Mexiko – Anglie 2:3
|Mexiko
|Osmifinále
|Portugalsko – Španělsko 0:1
|Dallas
|Osmifinále
|USA – Belgie 1:4
|Seattle
|Osmifinále
|Argentina – Egypt 3:2
|Atlanta
|Osmifinále
|Švýcarsko – Kolumbie 0:0, na pen. 4:3
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|Maroko – Francie
|Boston
|Čtvrtfinále
|Španělsko – Belgie
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|Norsko – Anglie
|Miami
|Čtvrtfinále
|Argentina – Švýcarsko
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026
Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?
Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.
Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:
- počet bodů
- rozdíl ve skóre
- vstřelené góly
- tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
- pořadí v žebříčku FIFA
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
- Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.
Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1, 12. června, 4:00
- Česko - JAR 1:1, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko 0:3 , 25. června, 3:00
Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>