Pavouk MS ve fotbale 2026: Mexiko jde na Anglii! Známe už devět osmifinalistů
Na mistrovství světa ve fotbale skončila skupinová část a už známe všech 16 dvojic pro 1. kolo play off. Jeho program odstartoval postup do osmifinále Kanady, která porazila Jihoafrickou republiku 1:0. A rodí se také překvapení, turnaj už skončil pro Německo i Nizozemsko. Namále měla i Belgie, která nakonec otočila duel se Senegalem. Češi vypadli už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>
Program play off – Tabulka třetích míst
Pravidla postupu – Češi na MS
1. kolo play off:
Na mistrovství světa 2026 se už rozjelo play off. Kanada v prvním utkání díky trefě v nastaveném čase porazila Jihoafrickou republiku. Po velké bitvě zvládla svůj první zápas ve vyřazovací části také Brazílie. I jihoamerický gigant proti Japonsku rozhodl až v nastaveném čase. V osmifinále čeká na Víniciuse a spol. duel proti Norsku, které si poradilo s Pobřežím slonoviny.
Roli favorita, a to obrovského, naopak nezvládlo Německo. Proti Paraguayi sice mělo soustavný tlak po celou dobu zápasu, vítězství se nicméně nedočkalo ani po prodloužení. A v penaltovém rozstřelu se radoval jihoamerický tým, který v osmifinále narazí na Francii, která s přehledem vyřadila Švédsko.
Turnaj skončil také pro Nizozemsko, v souboji dvou černých koní byli na penalty úspěšnější Maročané. Ti obhajují čtyři roky starou účast v semifinále, teď si v osmifinále zahrají s Kanadou.
Mexiko na domácím šampionátu neinkasovalo ani ve čtvrtém utkání, v prvním duelu play off zdolalo Ekvádor 2:0. V osmifinále ho čeká první opravdu těžká výzva, na Aztéckém stadionu v Mexico City vyzve Anglii. Favorizovaný Albion se nadřel na postup proti DR Kongo, díky dvěma trefám Harryho Kanea ale dokázal zápas otočit.
Skvělou zápletku přinesl duel Belgie se Senegalem. Afričané byli dlouho lepší a ještě na začátku 86. minuty vedli 2:0. Belgičané ale dvěma góly dostali zápas do prodloužení, v jeho závěru pak z penalty dotáhl úžasný obrat Youri Tielemans.
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|1. kolo play off
|JAR – Kanada 0:1
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Brazílie – Japonsko 2:1
|Houston
|1. kolo play off
|Německo – Paraguay 1:1, na pen. 3:4
|Boston
|1. kolo play off
|Nizozemsko – Maroko 1:1, na pen. 2:3
|Monterrey
|1. kolo play off
|P. slonoviny – Norsko 1:2
|Dallas
|1. kolo play off
|Francie – Švédsko 3:0
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|Mexiko – Ekvádor 2:0
|Mexiko
|1. kolo play off
|Anglie – DR Kongo 2:1
|Atlanta
|1. kolo play off
|Belgie – Senegal 3:2 pr.
|Seattle
|1. kolo play off
|USA – Bosna
|San Francisco
|1. kolo play off
|Španělsko – Rakousko
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Portugalsko – Chorvatsko
|Toronto
|1. kolo play off
|Švýcarsko – Alžírsko
|Vancouver
|1. kolo play off
|Austrálie – Egypt
|Dallas
|1. kolo play off
|Argentina – Kapverdy
|Miami
|1. kolo play off
|Kolumbie - Ghana
|Kansas City
|Osmifinále
|Kanada – Maroko
|Houston
|Osmifinále
|Paraguay – Francie
|Filadelfie
|Osmifinále
|Brazílie – Norsko
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|Mexiko – Anglie
|Mexiko
|Osmifinále
|Portugalsko/Chorvatsko – Španělsko/Rakousko
|Dallas
|Osmifinále
|USA/Bosna – Belgie
|Seattle
|Osmifinále
|Argentina/Kapverdy – Austrálie/Egypt
|Atlanta
|Osmifinále
|Švýcarsko/Alžírsko – Kolumbie/Ghana
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|Boston
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Miami
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026
Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?
Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.
Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:
- počet bodů
- rozdíl ve skóre
- vstřelené góly
- tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
- pořadí v žebříčku FIFA
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
- Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.
Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1, 12. června, 4:00
- Česko - JAR 1:1, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko 0:3 , 25. června, 3:00
Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>