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Pavouk MS ve fotbale 2026: první známá dvojice pro play off, favorité na soupeře čekají

Složení skupiny A na MS ve fotbale
Složení skupiny A na MS ve fotbaleZdroj: Profimedia.cz
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Patrik Schick v diskusi s rozhodčí Tori Pensovou
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Na mistrovství světa začalo třetí kolo skupin, přibývají tak postupující a už je známá i první dvojice pro úvodní kolo play off. Jedna z pořadatelských zemí Kanada se v prvním utkání vyřazovací fáze utká s JAR. Jistí vítězové skupin (Mexiko, Brazílie, Německo nebo Argentina) se soupeře dozví až podle dalšího vývoje. Pro český tým turnaj skončil už ve skupině. Vyřazovací část turnaje odstartuje 28. června a finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>

Program play offTabulka třetích míst
Pravidla postupuČeši na MS

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play offJAR – KanadaLos Angeles
1. kolo play offBrazílie – 2FHouston
1. kolo play offNěmecko – 3A/B/C/D/FBoston
1. kolo play off1F – MarokoMonterrey
1. kolo play off2E – 2IDallas
1. kolo play off1I – 3C/D/F/G/HNew York/New Jersey
1. kolo play offMexiko – 3C/E/F/H/IMexiko
1. kolo play off1L – 3E/H/I/J/KAtlanta
1. kolo play off1G – 3A/E/H/I/JSeattle
1. kolo play offUSA – 3B/E/F/I/JSan Francisco
1. kolo play off1H – 2JLos Angeles
1. kolo play off2K – 2LToronto
1. kolo play offŠvýcarsko – 3E/F/G/I/JVancouver
1. kolo play off2D – 2GDallas
1. kolo play off1J – 2HMiami
1. kolo play off1K – 3D/E/I/J/LKansas City
Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026

Co rozhoduje o pořadí v tabulce třetích míst?

Týmy na prvních dvou pozicích postupují automaticky. Avšak hned osm národních celků propluje do play off ze třetích míst.

O pořadí v tabulce třetích míst rozhodnou tato kritéria:

  • počet bodů
  • rozdíl ve skóre
  • vstřelené góly
  • tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
  • pořadí v žebříčku FIFA

Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

Základní pravidla postupu:

  • Z každé skupiny postupují první dva týmy.
  • Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.

Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

  1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
  2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
  4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
  5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
  6. Disciplinární skóre.
  7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?

Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

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