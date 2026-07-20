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Pavouk MS ve fotbale 2026: Španělé jsou mistry světa! Argentina má stříbro, třetí Anglie

Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?
Jak se rýsuje play off MS ve fotbale 2026?Zdroj: Profimedia.cz
Souboj Mexika s Anglií
Souboj Mexika s Anglií
Souboj Mexika s Anglií
Angličané se radují z gólu
Harry Kane a jeho radost
Harry Kane slaví gól
Rozhodčí ukázal červenou kartu
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Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
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Novými mistry světa se stali fotbalisté Španělska, kteří ve finále porazili obhájce titulu z Argentiny 1:0 po prodloužení. Bronz slaví Anglie před čtvrtou Francií. Na šampionátu se po 20 letech představila také česká reprezentace, která ale skončila už v základní skupině. Po prohrách s Jižní Koreou a Mexikem si připsala jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>

Program play offTabulka třetích míst
Pravidla postupuČeši na MS

Mistry světa se podruhé v historii stali Španělé

Fotbalový šampionát ovládli znovu po šestnácti letech Španělé!Ve finále porazili v prodloužení Argentinu 1:0, celý zápas dominovali, soupeře jasně přehráli a přestříleli. Jedinou trefou zápasu rozhodl po přihrávce Nica Williamse forvard Ferran Torres. Jihoameričané navíc dohrávali od konce základní hrací doby o deseti, za nevybíravý faul dostal druhou žlutou kartu Enzo Fernández. Argentinci se na zvrat v závěru nezmohli, Španělé tak slaví druhý titul mistrů světa, ten první získali v roce 2010.

Zápas o třetí místo: Anglie v přestřílela Francii

Anglie v dramatickém utkání o bronz na mistrovství světa ve fotbale slaví vítězství 5:3 nad Francií. Hráči Albionu šli do druhého poločasu s vedením 4:0, soupeře ale nechali snížit na 4:3. Velkou zásluhu na tom měl francouzský kapitán Kylian Mbappé, který se svým devátým a desátým gólem na turnaji osamostatnil v čele historické tabulky střelců.

V 87. minutě z pokutového kopu zvýšil bronzové naděje Anglie Bukayo Saka a zkompletoval hattrick. Následovala ještě odpověď Dembelého a závěrečná tečka v podobě gólu Dembelého.

Semifinále: slaví Španělsko a Argentina!

Španělsko v evropském šlágru udolalo Francii a stalo se prvním finalistou. Mbappé a spol. přitom patřili k největším favoritům na celkové prvenství. Na turnaji předváděli skvělé výkony, ale nakonec si zahrají „jen“ o třetí místo.

Ve druhém semifinále pak Argentina už poněkolikaté na turnaji zvládla otočit nepřiznivý vývoj zápasu a díky dvěma trefám v závěru porazila Anglii 2:1. Lionel Messi a spol. tak mohou dál snít o obhajobě triumfu z Kataru.

Jak vypadalo čtvrtfinále?

Hned šest z osmi týmů, které postoupily do čtvrtfinále, byly z Evropy. Jediný africký zástupce Maroko nestačilo na Francii. A jediný jihoamerický zástupce Argentina přehrála až v prodloužení Švýcarsko. To doplatilo na vyloučení Embola, jenž dostal druhou žlutou kartu za simulování, na což upozornil VAR.

Španělsko se střetlo s Belgií, kterou udolalo až gólem v závěru po zaváhání gólmana Senneho Lammense. V dalším očekávaném souboj na sebe narazilo Norsko a Anglie. Vikingové v čele s Erlingem Haalandem odehráli dobrý zápas, dokonce se ujali vedení, jenže ve skvěle formě hrající Bellingham dvěma góly skóre otočil, rozhodující trefu obstaral přitom až v prodloužení.

Jak vypadalo osmifinále?

Maroko, které zdolalo Kanadu (3:0), se v prvním čtvrtfinále postavilo velkému favoritovi z Francie. Ta se trápila proti Paraguayi, kterou porazila 1:0 díky proměněné penaltě Kyliana Mbappého.

Dál šlo také Norsko, které po dvou gólech Haalanda porazilo Brazílii 2:1. Dalším soupeřem Seveřanů byla Anglie. Ta zvládla dramatický duel s Mexikem, jenž měl kvůli bouřce o hodinu odložený začátek. Utkání nabídlo červenou kartu, dvě penalty a pět gólů! Postup nakonec slavil Albion po výhře 3:2.

Nejočekávanější duel zvládli Španělé, o výhře nad Portugalskem 1:0 rozhodl v nastaveném čase střídající Mikel Merino. Mistři světa z roku 2010 následně vyzvali Belgii, která vyřadila domácí USA.

S postupem do čtvrtfinále si obrovsky zahrávala Argentina. Obhájci titulu nakonec zvládli v závěru neskutečně otočit duel s Egyptem a ve čtvrtfinále se utkali se Švýcarskem, které zvládlo penaltové drama proti Kolumbii.

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play offJAR – Kanada 0:1Los Angeles
1. kolo play offBrazílie – Japonsko 2:1Houston
1. kolo play offNěmecko – Paraguay 1:1, na pen. 3:4Boston
1. kolo play offNizozemsko – Maroko 1:1, na pen. 2:3Monterrey
1. kolo play offP. slonoviny – Norsko 1:2Dallas
1. kolo play offFrancie – Švédsko 3:0New York/New Jersey
1. kolo play offMexiko – Ekvádor 2:0Mexiko
1. kolo play offAnglie – DR Kongo 2:1Atlanta
1. kolo play offBelgie – Senegal 3:2 pr.Seattle
1. kolo play offUSA – Bosna 2:0San Francisco
1. kolo play offŠpanělsko – Rakousko 3:0Los Angeles
1. kolo play offPortugalsko – Chorvatsko 2:1Toronto
1. kolo play offŠvýcarsko – Alžírsko 2:0Vancouver
1. kolo play offAustrálie – Egypt 1:1, na pen. 2:4Dallas
1. kolo play offArgentina – Kapverdy 3:2 pr.Miami
1. kolo play offKolumbie - Ghana 1:0Kansas City
OsmifináleKanada – Maroko 0:3Houston
OsmifináleParaguay – Francie 0:1Filadelfie
OsmifináleBrazílie – Norsko 1:2New York/New Jersey
OsmifináleMexiko – Anglie 2:3Mexiko
OsmifinálePortugalsko – Španělsko 0:1Dallas
OsmifináleUSA – Belgie 1:4Seattle
OsmifináleArgentina – Egypt 3:2Atlanta
OsmifináleŠvýcarsko – Kolumbie 0:0, na pen. 4:3Vancouver
ČtvrtfináleFrancie – Maroko 2:0Boston
ČtvrtfináleŠpanělsko – Belgie 2:1Los Angeles
ČtvrtfináleNorsko – Anglie 1:2 pr.Miami
ČtvrtfináleArgentina – Švýcarsko 3:1p.Kansas City
SemifináleFrancie – Španělsko 0:2Dallas
SemifináleAnglie – Argentina 1:2Atlanta
o 3. místoFrancie – Anglie 4:6Miami
FináleŠpanělsko – Argentina 1:0ppNew York/New Jersey

Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026

Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?

Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.

Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:

  • počet bodů
  • rozdíl ve skóre
  • vstřelené góly
  • tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
  • pořadí v žebříčku FIFA

Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

Základní pravidla postupu:

  • Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
  • Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.

Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

  1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
  2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
  4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
  5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
  6. Disciplinární skóre.
  7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?

Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

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