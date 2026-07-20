Pavouk MS ve fotbale 2026: Španělé jsou mistry světa! Argentina má stříbro, třetí Anglie
Novými mistry světa se stali fotbalisté Španělska, kteří ve finále porazili obhájce titulu z Argentiny 1:0 po prodloužení. Bronz slaví Anglie před čtvrtou Francií. Na šampionátu se po 20 letech představila také česká reprezentace, která ale skončila už v základní skupině. Po prohrách s Jižní Koreou a Mexikem si připsala jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>
Program play off – Tabulka třetích míst
Pravidla postupu – Češi na MS
Mistry světa se podruhé v historii stali Španělé
Fotbalový šampionát ovládli znovu po šestnácti letech Španělé!Ve finále porazili v prodloužení Argentinu 1:0, celý zápas dominovali, soupeře jasně přehráli a přestříleli. Jedinou trefou zápasu rozhodl po přihrávce Nica Williamse forvard Ferran Torres. Jihoameričané navíc dohrávali od konce základní hrací doby o deseti, za nevybíravý faul dostal druhou žlutou kartu Enzo Fernández. Argentinci se na zvrat v závěru nezmohli, Španělé tak slaví druhý titul mistrů světa, ten první získali v roce 2010.
Zápas o třetí místo: Anglie v přestřílela Francii
Anglie v dramatickém utkání o bronz na mistrovství světa ve fotbale slaví vítězství 5:3 nad Francií. Hráči Albionu šli do druhého poločasu s vedením 4:0, soupeře ale nechali snížit na 4:3. Velkou zásluhu na tom měl francouzský kapitán Kylian Mbappé, který se svým devátým a desátým gólem na turnaji osamostatnil v čele historické tabulky střelců.
V 87. minutě z pokutového kopu zvýšil bronzové naděje Anglie Bukayo Saka a zkompletoval hattrick. Následovala ještě odpověď Dembelého a závěrečná tečka v podobě gólu Dembelého.
Semifinále: slaví Španělsko a Argentina!
Španělsko v evropském šlágru udolalo Francii a stalo se prvním finalistou. Mbappé a spol. přitom patřili k největším favoritům na celkové prvenství. Na turnaji předváděli skvělé výkony, ale nakonec si zahrají „jen“ o třetí místo.
Ve druhém semifinále pak Argentina už poněkolikaté na turnaji zvládla otočit nepřiznivý vývoj zápasu a díky dvěma trefám v závěru porazila Anglii 2:1. Lionel Messi a spol. tak mohou dál snít o obhajobě triumfu z Kataru.
Jak vypadalo čtvrtfinále?
Hned šest z osmi týmů, které postoupily do čtvrtfinále, byly z Evropy. Jediný africký zástupce Maroko nestačilo na Francii. A jediný jihoamerický zástupce Argentina přehrála až v prodloužení Švýcarsko. To doplatilo na vyloučení Embola, jenž dostal druhou žlutou kartu za simulování, na což upozornil VAR.
Španělsko se střetlo s Belgií, kterou udolalo až gólem v závěru po zaváhání gólmana Senneho Lammense. V dalším očekávaném souboj na sebe narazilo Norsko a Anglie. Vikingové v čele s Erlingem Haalandem odehráli dobrý zápas, dokonce se ujali vedení, jenže ve skvěle formě hrající Bellingham dvěma góly skóre otočil, rozhodující trefu obstaral přitom až v prodloužení.
Jak vypadalo osmifinále?
Maroko, které zdolalo Kanadu (3:0), se v prvním čtvrtfinále postavilo velkému favoritovi z Francie. Ta se trápila proti Paraguayi, kterou porazila 1:0 díky proměněné penaltě Kyliana Mbappého.
Dál šlo také Norsko, které po dvou gólech Haalanda porazilo Brazílii 2:1. Dalším soupeřem Seveřanů byla Anglie. Ta zvládla dramatický duel s Mexikem, jenž měl kvůli bouřce o hodinu odložený začátek. Utkání nabídlo červenou kartu, dvě penalty a pět gólů! Postup nakonec slavil Albion po výhře 3:2.
Nejočekávanější duel zvládli Španělé, o výhře nad Portugalskem 1:0 rozhodl v nastaveném čase střídající Mikel Merino. Mistři světa z roku 2010 následně vyzvali Belgii, která vyřadila domácí USA.
S postupem do čtvrtfinále si obrovsky zahrávala Argentina. Obhájci titulu nakonec zvládli v závěru neskutečně otočit duel s Egyptem a ve čtvrtfinále se utkali se Švýcarskem, které zvládlo penaltové drama proti Kolumbii.
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026
Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?
Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.
Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:
- počet bodů
- rozdíl ve skóre
- vstřelené góly
- tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
- pořadí v žebříčku FIFA
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
- Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.
Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1, 12. června, 4:00
- Česko - JAR 1:1, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko 0:3 , 25. června, 3:00
Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>