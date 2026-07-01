Pavouk MS ve fotbale 2026: Tři známé dvojice pro osmifinále. Dva favorité jsou ze hry!
Na mistrovství světa ve fotbale skončila skupinová část a už známe všech 16 dvojic pro 1. kolo play off. Jeho program odstartoval postup do osmifinále Kanady, která porazila Jihoafrickou republiku 1:0. A rodí se také překvapení, turnaj už skončil pro Německo i Nizozemsko. Češi vypadli už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>
Program play off – Tabulka třetích míst
Pravidla postupu – Češi na MS
1. kolo play off:
Na mistrovství světa 2026 se už rozjelo play off. Kanada v nedělním utkání díky trefě v nastaveném čase porazila Jihoafrickou republiku. Po velké bitvě zvládla svůj první zápas ve vyřazovací části také Brazílie. I jihoamerický gigant proti Japonsku rozhodl až v nastaveném čase. V osmifinále čeká na Víniciuse a spol. duel proti Norsku, které si poradilo s Pobřežím slonoviny.
Roli favorita, a to obrovského, naopak nezvládlo Německo. Proti Paraguayi sice mělo soustavný tlak po celou dobu zápasu, vítězství se nicméně nedočkalo ani po prodloužení. A v penaltovém rozstřelu se radoval jihoamerický tým, který v osmifinále narazí na Francii, která s přehledem vyřadila Švédsko.
A turnaj skončil také pro Nizozemsko, v souboji dvou černých koní byli na penalty úspěšnější Maročané. Ti obhajují čtyři roky starou účast v semifinále, teď si v osmifinále zahrají s Kanadou.
Mexiko na domácím šampionátu neinkasovalo ani ve čtvrtém utkání, v prvním duelu play off zdolalo Ekvádor 2:0. V osmifinále Mexičané vyzvou vítěze duelu mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo.
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|1. kolo play off
|JAR – Kanada 0:1
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Brazílie – Japonsko 2:1
|Houston
|1. kolo play off
|Německo – Paraguay 1:1, na pen. 3:4
|Boston
|1. kolo play off
|Nizozemsko – Maroko 1:1, na pen. 2:3
|Monterrey
|1. kolo play off
|P. slonoviny – Norsko 1:2
|Dallas
|1. kolo play off
|Francie – Švédsko 3:0
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|Mexiko – Ekvádor 2:0
|Mexiko
|1. kolo play off
|Anglie – DR Kongo
|Atlanta
|1. kolo play off
|Belgie – Senegal
|Seattle
|1. kolo play off
|USA – Bosna
|San Francisco
|1. kolo play off
|Španělsko – Rakousko
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Portugalsko – Chorvatsko
|Toronto
|1. kolo play off
|Švýcarsko – Alžírsko
|Vancouver
|1. kolo play off
|Austrálie – Egypt
|Dallas
|1. kolo play off
|Argentina – Kapverdy
|Miami
|1. kolo play off
|Kolumbie - Ghana
|Kansas City
|Osmifinále
|Kanada – Maroko
|Houston
|Osmifinále
|Paraguay – Francie
|Filadelfie
|Osmifinále
|Brazílie – Norsko
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|Mexiko – Anglie/DR Kongo
|Mexiko
|Osmifinále
|Portugalsko/Chorvatsko – Španělsko/Rakousko
|Dallas
|Osmifinále
|USA/Bosna – Belgie/Senegal
|Seattle
|Osmifinále
|Argentina/Kapverdy – Austrálie/Egypt
|Atlanta
|Osmifinále
|Švýcarsko/Alžírsko – Kolumbie/Ghana
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|Boston
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Miami
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026
Co rozhodlo o pořadí v tabulce třetích míst?
Týmy na prvních dvou pozicích postupovaly automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků proplulo do play off ze třetích míst.
Jaká kritéria rozhodla o pořadí v tabulce týmů z 3. míst:
- počet bodů
- rozdíl ve skóre
- vstřelené góly
- tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
- pořadí v žebříčku FIFA
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postoupily první dva týmy.
- Ze třetích míst postoupilo osm nejlepších týmů.
Co rozhodlo o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1, 12. června, 4:00
- Česko - JAR 1:1, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko 0:3 , 25. června, 3:00
Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>