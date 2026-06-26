Pavouk MS ve fotbale 2026: už pět známých dvojic pro play off, favorité na soupeře čekají
Na mistrovství světa ve fotbale se závěrečnými zápasy uzavírají boje ve skupinách, přibývají tak postupující a už jsou známé i první dvojice pro úvodní kolo play off. Jedna z pořadatelských zemí Kanada se v prvním utkání vyřazovací fáze utká s JAR už v neděli 28. června, Brazílii čeká duel proti Japonsku, Nizozemsko se střetne s Marokem, domácí USA změří síly s Bosnou a Hercegovinou a Norsko vyzve Pobřeží slonoviny. Pro český tým a dalších osm ze 48 účastníků turnaj skončil už ve skupině, finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>
Program play off – Tabulka třetích míst
Pravidla postupu – Češi na MS
1. kolo play off
Pokud mají vítězové skupin v pavouku přiřazeného soupeře z třetích míst skupin, zjistí, o koho jde, až podle složitého klíče se 495 možnostmi. Program odstartuje utkání Jihoafrické republiky proti Kanadě, hned v pondělí je na programu zájímavý střet Brazílie vs. Japonsko. Druhý umístěný ve skupině E, tedy Pobřeží slonoviny, se utká s Norskem.
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|1. kolo play off
|JAR – Kanada
|Los Angeles
|1. kolo play off
|Brazílie – Japonsko
|Houston
|1. kolo play off
|Německo – 3A/B/C/D/F
|Boston
|1. kolo play off
|Nizozemsko – Maroko
|Monterrey
|1. kolo play off
|Pobřeží slonoviny – Norsko
|Dallas
|1. kolo play off
|Francie – 3C/D/F/G/H
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|Mexiko – 3C/E/F/H/I
|Mexiko
|1. kolo play off
|1L – 3E/H/I/J/K
|Atlanta
|1. kolo play off
|1G – 3A/E/H/I/J
|Seattle
|1. kolo play off
|USA – Bosna a Hercegovina
|San Francisco
|1. kolo play off
|1H – 2J
|Los Angeles
|1. kolo play off
|2K – 2L
|Toronto
|1. kolo play off
|Švýcarsko – 3E/F/G/I/J
|Vancouver
|1. kolo play off
|Austrálie – 2G
|Dallas
|1. kolo play off
|Argentina – 2H
|Miami
|1. kolo play off
|1K – 3D/E/I/J/L
|Kansas City
|Osmifinále
|vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)
|Houston
|Osmifinále
|vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)
|Filadelfie
|Osmifinále
|vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)
|Mexiko
|Osmifinále
|vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)
|Dallas
|Osmifinále
|vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)
|Seattle
|Osmifinále
|vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)
|Atlanta
|Osmifinále
|vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|Boston
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Miami
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026
Co rozhoduje o pořadí v tabulce třetích míst?
Týmy na prvních dvou pozicích postupují automaticky. Avšak hned osm z dvanácti národních celků propluje do play off ze třetích míst.
O pořadí v tabulce třetích míst rozhodnou tato kritéria:
- počet bodů
- rozdíl ve skóre
- vstřelené góly
- tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
- pořadí v žebříčku FIFA
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postupují první dva týmy.
- Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.
Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Jak hráli Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1, 12. června, 4:00
- Česko - JAR 1:1, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko 0:3 , 25. června, 3:00
Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>