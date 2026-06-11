Dvacet let čekání je u konce! Tři otázky vyřešeny, čeští fanoušci budou v obrovské menšině
PŘÍMO Z GUADALAJARY | Úspěšná mise trenéra Miroslava Koubka po půlroce míří k vrcholu. Výš už to nejde. Čechům se po dvaceti letech otevírá mimořádně nablýskaná scéna největšího a nejsledovanějšího turnaje na světě. Stmelenou partu kapitána Ladislava Krejčího uvidí miliardy lidí po celé planetě, některým hráčům může mundial obrátit život vzhůru nohama. Ve středu, podle plánu kvůli vysoké nadmořské výšce až na poslední chvíli, přiletěl národní tým do mexické Guadalajary. První překážka: Jižní Korea. Hned úvod šampionátu napoví o šancích na postup ze skupiny. Ten je dalším Koubkovým cílem. Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Překotné období po odvolání reprezentačního kouče Ivana Haška a složitém hledání jeho nástupce v době dočasného trenéra Jaroslava Köstla je zapomenuto. Češi jsou na mundialu! Jestliže atmosféra megalomanského turnaje na národní tým v New Yorku ani Dallasu ještě na reprezentanty dle vlastních slov nedoléhala, po přesunu z Texasu do Mexika již příprava končí. Splněný sen současné generace je odměnou za zvládnutou březnovou baráž.
Dalším cílem je postup ze skupiny. Zmiňuje to kouč Miroslav Koubek i generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Byť si jsou vědomi (v porovnání se soupeři) složitých logistických podmínek, nehledají si alibi a veřejně mluví o tom, že chtějí jít dál. I proto aby v Česku probudili fotbalovou horečku a přivedli děti k nejpopulárnějšímu sportu, aby se ve světě zlepšilo renomé malé republiky ve středu Evropy a taky aby se díky příjmům od FIFA co nejvíc naplnila kasa FAČR.
Hlavní zbraně jsou čtyři: charakter mužstva, taktická připravenost, standardní situace a Patrik Schick.
Už během úterý, kdy redakce deníku Sport dorazila do Guadalajary, se ve městě trousilo pár českých fanoušků. Například duo padesátníků z Hranic na Moravě a Uherského Hradiště, které už třicet let žije v Chicagu. „Pro nás fajn, že se to hraje tady. Spojíme to s turistikou, navštívíme aztécké pyramidy, zajedeme do Tequily, mrkneme i k moři na pláž,“ plánují.
Nutno dodat, že Češi budou v Mexiku v obrovské menšině. Nejen oproti místním, kteří se nejdříve chystají fandit vlastním miláčkům ve fanzoně proti JAR a pak ze zvědavosti vyrazit na stadion Akron, ale i v porovnání s Korejci. „Mají tady početnou komunitu a jejich nároďák zde navíc našel základnu během mistrovství světa,“ vysvětluje Radim Pavlas z Petřvaldu u Karviné, který v Guadalajaře dřív žil a teď přímo na místě pomáhá s českými fanoušky reprezentačnímu SLO.
Hrozí mexické peklo
Jinak řečeno: Koubkovi hoši se ocitnou v pekle. Nejen co se týče klimatických podmínek, ale i atmosférou. Čechů by měly do regionu Jalisco dorazit jen nižší tisícovky. A kdo někdy zažil na tribunách nefalšovaný mejdan ze strany asijských fanatiků, nemluvě o těch jihoamerických, středoamerických či afrických, ví, o čem je řeč. Blázinec, řev, skákání, pískot, karneval, tanec...
Do toho možná mohutný slejvák a náročné dýchání ve výšce Sněžky. Nic pro neodolné jedince, zásadní bude správně připravená hlava. Taky že to bylo v minulých (tý)dnech velké téma.
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„Je důležité jít do zápasů s nastavením si to užít a nechat tam vše. I když jsou zkušenými fotbalisty, pro všechny je to první mistrovství světa a tím pádem v některém ohledu i něco nového. Ale když budou nachystaní na všechny možné scénáře, že stát se může v utkání cokoliv, budou co nejvíce uvolnění a díky tomu se mohou soustředit na přítomný okamžik. Právě v ten moment ze sebe vydáte nejlepší výkon,“ popisuje Vít Schlesinger, mentální kouč kapitána Ladislava Krejčího či brankáře Matěje Kováře, v jakém duchu s nimi spolupracoval ještě před odletem v Praze.
Tři otázky vyřešeny
Zrovna Krejčí s Kovářem v základní sestavě chybět nebudou, řešily se jiné otazníky. Tomáš Holeš vs. Štěpán Chaloupek, Michal Sadílek vs. Vladimír Darida, David Jurásek vs. Alexandr Sojka. Deník Sport tipuje, že miniduely vyhrají Chaloupek (roli hrají standardní situace), Sadílek (taky standardky a pohyb vyrovnávající se agilním korejským středopolařům) a Jurásek (zkušenosti).
Je však více než na kterýchkoli jiných předchozích šampionátech zřejmé, že trenéři budou kvůli náročným podmínkám zvažovat četnější rotace i střídání. Pravděpodobně se dostane do akce více hráčů, než je na podobných akcích obvyklé. Navíc kdo jiný než maestro Koubek umí překvapit.
Tak hodně zdaru! A ideálně podobný start jako před dvaceti lety v německém Gelsenkirchenu proti USA, kde Brücknerovi svěřenci bezproblémově zvítězili 3:0. Každý bodík může být vzhledem ke slušné šanci postupovat do vyřazovací fáze i ze třetího místa ve skupině tuze cenný. A jak ukázaly penaltové rozstřely v baráži i evropská tažení Viktorie Plzeň, „pechvogelem“ Koubek fakt není.
Zajímavosti:
- Česko v přípravě před MS porazilo Kosovo 2:1 a v generálce Guatemalu 3:1. Prohrálo jediný z posledních deseti zápasů a 6x po sobě nenašlo přemožitele.
- Korea v přípravě před MS porazila Trinidad a Tobago 5:0 a Salvador 1:0, na MS ale 3x za sebou nevyhrála zahajovací zápas a v posledních dvou případech neskórovala.
- Miroslav Koubek se v 74 letech a 284 dnech stane historicky nejstarším trenérem na MS, o dva dny později ho ale překoná kouč Curacaa Advocaat (78 let).
- Česko ve čtyřech utkáních pod trenérem Koubkem neprohrálo, v březnu pod ním v semifinále a finále play off o MS vyřadilo Irsko s Dánskem po remízách 2:2 a triumfech v penaltových rozstřelech.
- Korea nenastoupila k soutěžnímu zápasu od loňského června, 13x za sebou hrála pouze přípravný duel, na MS vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů.