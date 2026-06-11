Očekávaná show vypukla! Shakira, Bocelli i do očí bijící novinka, kterou expert chválil
Držte se, je to tady. Konečně! Čeští fanoušci se dočkali, opadlo z nich obrovské napětí. Národní fotbalový tým se vrátil po dvacetileté odmlce na největší scénu světového fotbalu. Mundial v Americe odstartoval na legendárním Aztéckém stadionu. Vystoupení slavné zpěvačky Shakiry nebo italského tenoristy Andrea Bocelliho, barevné kouře, ale také do očí bijící změny při nástupu obou mužstev na hřiště. Následující týdny budou zkrátka velkolepou a zároveň kontroverzní show. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Pořád jde o fotbal, a ten nabídne spoustu zajímavých příběhů. Dvojka nedotknutelných Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Největší hvězdy současné generace Kylian Mbappé, Harry Kane či Vinicius Júnior. Samozřejmě i jejich nástupci v čele s Laminem Yamalem.
Ano, na turnaji v Kanadě, Spojených státech amerických a Mexiku bude co a hlavně koho sledovat. Poprvé v historii se šampionátu účastní 48 týmů a 1 248 hráčů. „Bude to dlouhé a bude toho hodně,“ usmál se expert Sportu Petr Ruman. „Těším se, celá Amerika tím žije už půl roku,“ líčil Ondřej Lingr, ofenzivní hráč Dynama Houston a tvář iSport tipovačky.
Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, už dlouhé měsíce dopředu sliboval, že půjde o „největší sportovní událost, kterou kdy lidstvo spatřilo a spatří.“ I když nastaly už kontroverzní momenty, které vysvětloval na třaskavé tiskové konferenci, jeho slova naplnil už samotný ceremoniál.
Monstrózní akce, která vyvrcholí finálovým utkáním 19. července v New Jersey, odstartovala na legendárním Aztéckém stadionu. Tedy na místě, kde Diego Maradona, nejen argentinská modla, vstřelil nejslavnější a nejkontroverznější gól v roce 1986, pochopitelně známý jako „boží ruka“.
Reprezentace vedená trenérem Miroslavem Koubkem si v aréně před 90 tisíci diváky zahraje až za dva týdny proti Mexiku. Česká vlajka se na trávníku objevila při nástupu jako třetí. Bučení nastalo při představení amerického státního symbolu, největší aplaus sklidily mexické barvy. Což není žádné překvapení.
Příjemná změna, hodnotil expert
Jakmile se všechno schylovalo k výkopu úvodního zápasu mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, mimochodem oběma českými soupeři, objevila se první, a nejspíš nejvíc viditelná novinka letošního mistrovství světa.
Organizátoři roztáhli na hrací ploše obrovské národní vlajky, středový kruh zahalilo logo světové federace. Hráči se vypravili za doprovodu dětí a rozhodcovského souboru z tunelu přímo na trávník. Součástí nástupu nebyli jen členové základní sestavy, ale také náhradníci. „Je to příjemná změna,“ kvitoval v přímém přenosu Luděk Zelenka, bývalý hráč a expert České televize.
„Má to vytvořit okamžik jednoty, hrdosti a emocí, který bude skutečně patřit týmům i všem lidem na stadionu. Mistrovství světa je o každém hráči i fanouškovi, a tento nový předzápasový ceremoniál to odráží,“ uvedl Infantino. Byl to opravdu silný moment, stejně tak při české hymně.
Prvním z celkem tří slavnostních ceremoniálů je tak minulostí (další dva se konají v Kanadě a USA). Během části v Mexiku vystoupila oblíbená zpěvačka Shakira společně s nigerijským zpěvákem Burna Boy. Vše doprovázely taneční choreografie a vystoupení. Diváky mimo jiné pobavili i dva maskoti v oblecích hraček Labubu.
Očekávaný moment nastal až zhruba čtvrt hodiny před startem šampionátu. Italský tenorista Andrea Bocelli představil hymnu letošního turnaje. V ní se zpívá: „Je to víc než jen hra, je to naše DNA.“
Ano, tohle byl definitivní signál, že mistrovství světa začalo. Bavme se!