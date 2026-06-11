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Fanatismus Mexiko! I psi byli v dresech. Panika při kolapsu, pak gólová euforie

Fanoušci Mexika
Fanoušci MexikaZdroj: Ricardo Mazalan / AP Photo
Na MS byla poprvé představena novinka při nástupu na hrací plochu
Mexičané slaví branku Juliána Quiñonese
Mexičané slaví branku Juliána Quiñonese
Útočník JAR Lyle Foster
Zahajovací ceremoniál fotbalového MS 2026
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REPORTÁŽ PŘÍMO Z GUADALAJARY | V Mexiku se ve čtvrtek zastavil svět. Celá země se po probuzení oblékla do zelené. U snídaně barmanky obsluhovaly v dresech, pouliční prodejci zrovna tak, pojízdné vozíky, z nichž servírují místní fantastické speciality, vyzdobili vlajkami. Omamná vůně nesmlouvavě útočící na chuťové pohárky se od brzkých hodin rozléhala po celé Guadalajaře. Mexická parta na domácím šampionátu zahajovala celý turnaj zápasem proti outsiderovi z Jihoafrické republiky a v ulicích to bylo znát. Program MS ve fotbale>>>

Cestou do obří fanouškovské zóny u ikonického kostela Guadalajara míjíte desítky restaurací, barů, stánků, klasických bister. Všude visí televize a pod ní sedí chlapi v zeleném, ženy, děti, dokonce psi nosili speciálně ušité zelené oblečky. Prostě fanatismus Mexiko.

Když jde o fotbal, jsou Mexičané extrémně vynalézaví. Jelikož premiéra na mundialu vyšla na všední den a ještě k tomu jednu hodinu odpolední, některé obchody s klasickým zbožím byly otevřené.

Ale spíš jen naoko, třeba v Print&Copy centru dominovala obchodu obří obrazovka, relativně malý prostor byl přeplněný lidmi. A to zbývala do zápasu zhruba hodina a půl. Fotbal se sledoval v garážích, ve vnitroblocích, kde vznikaly improvizované stany. Každé místo bylo využité k jednomu účelu – hnát na dálku Le Tri k triumfu nad Jihoafrickou republikou.

V okolí fanouškovské zóny byla větší tlačenice než uvnitř. Kapacita se rychle zaplnila, další tisíce lidí postávaly za ploty a hledaly místo, kde by aspoň trochu viděly na jednu z pěti obřích obrazovek uvnitř uzavřeného prostoru. Někomu stačilo vidět jen třetinu záběru, i tak byl nadšený, spokojený.

Svoje místo si hledal i bývalý ministr vnitra Ivan Langer se synem. Jak to dopadlo, těžko říct. V okolních hospodách to bylo bez šance. Všude beznadějně narváno. Šílenství dosáhlo vrcholu krátce před utkáním při čtení sestav. Fanoušci slavili každé jméno, ohlušujícího aplausu se dočkala místní modla Raúl Jimenez.

Vážný problém nastal ve chvíli, kdy v Guadalajaře zkolabovala internetová síť. Jeden výpadek trval minimálně čtvrt hodiny. Na televizi v jedné z hospod se zlověstně točilo bílé kolečko znamenající nefunkčnost systému. Fanoušci propadali panice, chytali se za hlavu, odhazovali typická mexická sombrera.

V 13.14 mexického času se země propadla do totální euforie. První gól na turnaji vstřelil Julian Quinones.

Svátek světového fotbalu odstartoval v těch nejkrásnějších kulisách.

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