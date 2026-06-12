Předplatné

ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...

Video placeholder
Fotbalovější Korejci, Holeš proti JAR musí hrát. Sojka muž zápasu, co Krejčího slzy? • Zdroj: iSport.cz
Češi vstoupili do MS porážkou
Společné foto Korejců po vítězství nad Českem
Zklamaní čeští fotbalisté
Korejci slaví vítězství nad Českem
Korejci slaví vítězství nad Českem
Korejci slaví vítězství nad Českem
30
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (25)

Návrat s hořkou pachutí. Čeští fotbalisté v prvním utkání na mistrovství světa po dvaceti letech prohráli s Jižní Koreou těsně 1:2. Kouč Miroslav Koubek překvapil především nasazením Alexandra Sojky, který patřil k nejlepším hráčům na place. A co ostatní? Jak výkony všech českých reprezentantů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4Jihoafrická republika10010:20

    Vstoupit do diskuze (25)

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů