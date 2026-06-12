ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...
Fotbalovější Korejci, Holeš proti JAR musí hrát. Sojka muž zápasu, co Krejčího slzy? • Zdroj: iSport.cz
Návrat s hořkou pachutí. Čeští fotbalisté v prvním utkání na mistrovství světa po dvaceti letech prohráli s Jižní Koreou těsně 1:2. Kouč Miroslav Koubek překvapil především nasazením Alexandra Sojky, který patřil k nejlepším hráčům na place. A co ostatní? Jak výkony všech českých reprezentantů ohodnotil deník Sport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0