Krejčí slavil jako Rosický, ale Češi smutnili. Su nasr..., zlobil se kapitán
Dvacet let čekalo Česko, než si zakřičelo „góóól“ na mistrovství světa ve fotbale. Ladislav Krejčí (27) proměnil proti Jižní Koreji hlavou dlouhý aut Vladimíra Coufala a na stadionu v Mexiku otevřel skóre. Oslavu pojal ve stylu svého předchůdce Tomáše Rosického, který naposledy střílel branky za české barvy v roce 2006 v Německu. Výběr Miroslava Koubka nadějně rozjetý zápas bohužel neudržel - Korejci dvěma brankami vývoj otočili a úvodní duel skupiny zvládli za tři body výhrou 2:1. „Su nasranej za ty situace, které nezvládneme," sypal ze sebe bezprostředně kapitán v televizním rozhovoru. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Češi se v náročných podmínkách spojených i s vysokou nadmořskou výškou v mexické Guadalajaře hlavně bránili. Proti Korejcům využívali dlouhé vysoké nákopy, do kombinací se dostali až při závěrečném náporu, kdy doháněli ztrátu 1:2. Viditelně živější Korejci měli více šancí. Největší příležitosti likvidoval gólman Matěj Kovář, v tutových možnostech se ocitala největší hvězda Korejců, kapitán Son.
Výběr Miroslava Koubka nepříjemné chvilky přežil a naopak udeřil v 59. minutě. Vladimír Coufal hodil dlouhý aut do vápna, kde si přesně naběhl Ladislav Krejčí. Český kapitán dostal míč hlavou do sítě a poslal svůj tým do vedení!
Národní mužstvo skórovalo na mistrovství světa po dlouhých dvaceti letech. Naposledy se v roce 2006 na turnaji v Německu prosadil Tomáš Rosický proti USA. Češi tehdy zvítězili 3:0, největší hvězda mužstvo se prosadila celkem dvakrát.
Slavící Krejčí svého předchůdce, dlouholetého českého kapitána připomněl. Zvedl obě ruce nad hlavu a typickým gestem, kterým si góly vychutnával Rosický ve své éře, navázal na aktuálního sportovního ředitele Sparty.
Branku na největším světovém turnaji věnoval právě jemu. „Jak nám všem, tak mému životnímu vzoru panu Rosickému. Jsme mu vděčný za hodně věcí, před baráží mě motivoval. Nastavil jsem si tuhle oslavu po rozhovoru s ním, posilování jeho výkonu mě před lety motivovalo. Je to jen taková symbolika a chci, aby odkaz mohl klidně pokračovat dál,“ vyjádřil se Krejčí v mixzóně po utkání.
Musíme být pospolu, zlobil se Krejčí
Krejčí si s Rosickým právě na Letné, kde jako kapitán pomohl ke dvěma titulům, vybudoval silný vztah. Také proto při oslavě jediné české branky v úvodním představení na turnaji připomněl někdejšího geniálního záložníka. Jenže zápas, který Korejci zaslouženě zvládli 2:1, nakonec končil naštvaný a vyčerpaný.
„Su nasranej za ty situace, které nezvládneme. Sžíváme se s novou taktikou, může tam být v prvním zápase na mistrovství nervozita. Kompaktnost a neprostupnost tam ale musí být, musíme být na hřišti pospolu,“ zdůraznil po zápase při hodnocení do kamer České televize. „Jenže dostaneme dva góly podobného stylu. Věděli jsme, jak důležité je vedení udržet, ale nezvládli jsme to. Převládá zklamání, ale je to začátek, turnaj bude dlouhý. Jsme v nějaké pozici, teď to naštvání bude. Ale musíme se od zítřka připravit na další zápas, víme, jak bude zlomový,“ připomněl další duel proti Jižní Africe.
Korejci v 67. a 80. minutě otočili zápas dvěma góly, celkově byli lepší. Naopak Koubkova parta končila vyčerpaná, byť se v samém závěru pokoušela o vyrovnání. Největší možnost měl střídající Adam Hložek, kterého vychytal korejský gólman. Branka Tomáše Součka zase neplatila kvůli správně odmávanému ofsajdu, do dobré možnosti se dostal i Michal Sadílek.
„Dalo se to řešit lépe, mám to před očima. Těžko se zachytávají finální kombinace Koreje před vápnem. Jejich hráči mají výborný výběr místa. Dvakrát jsme to nezachytili, pomohl nám i brankář Kovář,“ hodnotil český trenér utkání bezprostředně po skončení pro Českou televizi. „Korea dala dva góly, my měli minimálně na bod a sahali po něm do posledních vteřin. Měli jsme dvě šance - Sáďou a Adamem Hložkem. Obě mužstva hrála to svoje. My měli dobré zbraně, dobré pasáže, Korea měla velký problém s naší prací ve vzduchu, ale fotbalovostí byla lepší,“ dodal kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0