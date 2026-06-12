Sojka: Nebyl jsem vůbec nervózní, chtěl jsem týmu pomoct. Korejská záloha? Ta technika...
PŘÍMO Z GUADALAJARY | Suverénně nejpříjemnější překvapení české fotbalové reprezentace v úvodním testu na mistrovství světa. Alexandr Sojka proti Jižní Koreji (1:2) fakt nevypadal jako hráč, co v národním týmu teprve začíná. Plzeňský univerzál odehrál ve středu pole velmi dobrý part. Nepůsobil alibisticky, přesto nekazil. Není divu, že s ním byl kouč Miroslav Koubek tuze spokojený. Proti JAR bude v základní sestavě pravděpodobně znovu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Sašo, vy jste v New Yorku před týdnem vyprávěl o tom, že nejste sebevědomý hráč, ale nevypadalo to tak...
„Nervozita nebyla. Věděl jsem, že se potřebujeme dostat víc na balon, takže jsem se snažil odskakovat dozadu pro rozehrávku, abych týmu pomohl. Nervózní jsem nebyl vůbec, možná před těmi dvěma dny. Ale čím víc se zápas blížil, tím to opadlo.“
Před dvěma dny jste se dozvěděl, že budete v základu?
„Myslím, že tak před čtyřmi dny. Trenér mi něco říkal, ale ještě to nebylo finální. Pak až dva dny před zápasem jsem se to dozvěděl. Byl jsem za to rád. Nevěděl jsem, kolik toho tady odehraju, a nakonec jsem šel hned do prvního zápasu. Byl jsem nadšený.“
A jste i po zápase? Jaký byl první test na mundialu?
„Velice náročný. Nedařil se nám podle mě úplně presink, vyjížděli nám z něj. To nám bralo hodně sil. A když jsme získali míč, neměli jsme už tolik síly dopředu.“
Díky jejich skvělé záloze?
„Byli velice techničtí, což mě překvapilo. Počítal jsem s tím, že budou dynamičtí, ale ta technika... Měli systém, který na nás fungoval. Nebyli tolik soubojoví, což jsme věděli. Je to jiné oproti zápasům v české lize, ale jejich střední záložníci byli fakt kvalitní.“
Co nadmořská výška? Bojovali jste se silami?
„Myslím, že to bylo v pohodě. Bylo teplo, dusno, ale nebyli jsme z toho úplně vedle. Bylo to cítit jen trošku, na výkonu to znát nebylo.“
Mimochodem, co jste říkal na speciální nástup, kde byli úplně všichni hráči ze soupisky, nejen členové základní sestavy?
„Musím říct, že to bylo nezvyklé. Už jsem se těšil na zápas, čekání už od zápasu s Kosovem v Praze bylo dlouhé. Ale patří to k tomu, je to velká věc, velká událost. Užil jsem si to.“