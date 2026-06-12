Koubek: Mrzí to, sahali jsme na výborný výsledek. Pojmenoval problém českého fotbalu
PŘÍMO Z GUADALAJARY | Prožil první zápas na mistrovství světa v kariéře. „Byl to svátek, velká událost,“ přiznal kouč fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, který se stal aspoň na dobu dvou dnů historicky nejstarším trenérem na mundialu. Přesto byl po úvodní prohře Čechů s Jižní Koreou (1:2) skleslý. Uznal, že soupeř byl fotbalovější, techničtější, v ofenzivě efektivnější… Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Vedli jste, gól na 2:1 nebyl uznán kvůli ofsajdu a nakonec jste padli. Je to velká rána?
„Samozřejmě nás to mrzí. Měli jsme zápas dobře rozehraný. Když si promítnu gólové situace, dalo se jim zabránit. Nevyvarovali jsme se chyb. S takto kvalitním soupeřem si to nemůžeme dovolit. Měli jsme nějakou strategii, ale neplnili jsme ji na sto procent. V prvním poločase jsme měli být účinnější vepředu. Na druhou stranu, odevzdali jsme vše, co tam bylo. Korea byla efektivnější. O technickém a dynamickém rozdílu jsme věděli. Je těžké akce Korejců stoprocentně pochytat. Nám se to nepodařilo, proto jsme prohráli. Nakonec jsme měli šance na vyrovnání Hložkem a Sadílkem. Sahali jsme na výborný výsledek. To nás mrzí.“
Jaký byl recept na útočnou hru Korejců?
„Na desítky jsme byli připravení, byl tam kvůli tomu Souček, aby si je nabíral. Někdy se to dařilo více, jindy méně. Chtěli jsme to řešit výstupem Krejčího, ale výstupů tam mohlo být možná ještě víc.“
Nesmírně vás trápil Son. Jen za první poločas měl pět střel, z toho minimálně dvě ze skvělých pozic. Je stále tak výjimečný? Nebránitelný?
„I on chodí pro míče do hloubky, to byla stěžejní role Součka, aby to v záloze vyztužil. Jak říkám, ne vždycky se všechno podařilo. Nejsme jediné mužstvo, které mělo se Sonem problémy. Je to vynikající hráč. Nám branku nedal, střídal. To je výsledek jeho snahy a naší snahy.“
Jste spokojený s výkonem Adama Hložka, byť spálil vyloženou šanci?
„Bylo jasné, že musíme střídat. Přišel jeho čas, měl tam pár dobrých momentů. Určitě nezklamal. Je to naděje do dalšího průběhu turnaje. Škoda, že neskóroval. Gólman předvedl excelentní zákrok.“
Hráli jsme na hraně sebeobětování, ale...
Vůbec se neprosadila útočná esa. Patrik Schick nevystřelil na branku, stejně si počínal Pavel Šulc. Jak je to možné?
„Někdy je to o tom, co nám dovolí soupeř. Korejci jsou nejen skvělí v ofenzivě, ale také vynikají v obranném pohybu. Byli kvalitní v dostupování. Nějaké akce tam kluci měli. Patrik se jednou dostával na přední tyč, Pavel měl zase pár dobrých sehrávek, ale také několik ztrát.“
Ladislav Krejčí dohrával na hraně fyzického vyčerpání, další hráči také. Máte plán, co provedete s mužstvem dál?
„Teď určitě ne. Zhodnotíme si to, zanalyzujeme. Máme dostatečnou dobu k regeneraci. Mám pocit z dobrého přístupu, odhodlání, bohužel jsme nebyli výsledkově odměněni. Ano, hráli jsme na hranici vyčerpání, sebeobětování, ale to je naše povinnost.“
Pochválíte Alexandra Sojku?
„Podal výborný výpon. Z toho, co předvádí nejen v závěru ligy, ale i v přípravných zápasech… Vidíme jeho projev na tréninku. Je prostě v životní formě. Byl by hřích jeho fazonu nevyužít. Patřil stoprocentně mezi naše nejlepší hráče.“
V Atlantě vás nyní čeká JAR. Budete pod tlakem. (Jaké jsou české šance na postup? Podívejte se na predikční model>>>)
„Půjdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. To bude naše motivace. Dnes jsme měli v rukou minimálně bod. Porážka je velká komplikace. Platí, že pokud chceme myslet na postup, musíme získat tři body. Víme to.“
Jak to chcete dokázat?
„Musíme být slušnější do ofenzivy, přesnější v přechodové fázi, kreativnější na posledních třiceti metrech. Ale to je největší problém českého fotbalu. V útočné fázi máme na čem pracovat.“
Poprvé jste vedl tým na mistrovství světa, uprostřed nádherného Estadio Akron. Vychutnal jste si to?
„Už jsem koučoval před větším počtem diváků. (usměje se) Byl to svátek, velká událost. Pokud jde ovšem o prostředí, tak to už jsem prožil.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
Jihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0