Ujfaluši: Červená s Ghanou na MS? Byl jsem v jiném vesmíru. Černým koněm je...
Patřil do české bronzové party z EURO 2004, která uhranula kontinent a patřila k nejlepším reprezentacím na světě. Tomáš Ujfaluši si o dva roky později zahrál i světový turnaj v Německu. Když vzpomíná na obří akci, stále v něm převažuje zklamání z nepovedeného vystoupení proti Ghaně a následného vyřazení s Itálií. Jak bude vypadat Česko po dvaceti letech na turnaji v Americe? „Každý získaný bod nás může posunout dál,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Sport Magazín +PLUS někdejší vynikající stoper. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Snový třígólový start proti Americe, našlapané tribuny v Gelsenkirchenu, Kolíně nad Rýnem nebo Hamburku. Na dosud poslední (a jediný) český start na mistrovství světa ale vzpomíná Tomáš Ujfaluši se smíšenými pocity. Ve druhém utkání proti Ghaně dostal nešťastnou červenou, hvězdný výběr Karla Brücknera jel po dvou porážkách domů už po skupině. „Byla to pro nás první zkušenost s africkým týmem,“ vzpomíná dlouholetý reprezentační kapitán a opora tehdejšího výběru.
Vnímal jste rozdíl mezi mistrovstvím Evropy a světa?
„V Evropě ty nejlepší top týmy znáte, často se s nimi potkáváte, koukáte na jejich zápasy v národních kvalifikacích. Přiznávám, že tolik nesleduji zápasy Uruguaye, Argentiny, Brazílie nebo dalších velkých mimoevropských reprezentací, nejsou u nás ani tolik prezentovány. Takže je to srovnání s jinými zeměmi, které tolik neznáme. Jako hráč nemáte takové ponětí, jak budou proti vám hrát, byť přípravu na soupeře samozřejmě děláte. Na aktuální turnaj se těším, určitě kolem toho bude dobrá atmosféra. Někdo se podívá přímo do dějiště, někdo to bude sledovat v domácím prostředí, v hospůdce.“
Bral jste šampionát už jako dítě za mimořádnou akci?
„Sem tam jsem se na nějaký zápas podíval, ale že bych u televize čekal na zápasy, to ne. Spíš jsem létal venku a sám hrál fotbal. Samozřejmě jsem vnímal éru Diega Maradony, jen jsem nebyl takový fanda, abych se díval na všechny zápasy.“
Jak bude vypadat turnaj v Americe?
„Bude tam