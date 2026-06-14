Skuhravý pálí do cestování na MS i trendů: Hrál jsi na hovno? Tak to máš slyšet!
Bomber, tak ho od šampionátu 1990 znají i v Itálii. Při největším tažení fotbalové reprezentace mundialem v éře barevných televizí se Tomáš Skuhravý zaskvěl pěti trefami, včetně osmifinálového hattricku, a tým pak silně vzdoroval i německým šampionům. „Těším se teď hodně, jen mi chybí, že už nemůžu hrát,“ usmívá se 60letá legenda. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V Americe nebudete mít Itálii, ale po letech Česko, takže se nudit nebudete?
„Určitě ne. Trošku mi to připomíná Itálii 1990. My jsme měli první Ameriku, Rakousko a potom domácí Itálii. Teď se narazí na domácí Mexiko. Myslím, že převýšení, aklimatizace, to pro kluky nebude lehké.“
Guadalajara, Atlanta, Mexico City, jako na houpačce.
„Hlavně mě překvapuje, že se vždycky hrála skupina na jednom místě a potom se přejíždělo na další. Přemisťování vezme čas na tréninky a nabourá i odpočinek.“
Dovedete si představit, kdybyste tohle zažíval tenkrát vy, jak by to s vámi zamávalo?
„Člověk to musí zvládnout, jasně, že jo. Ale připadá mi to scestné. Je to mistrovství světa, vrchol. A do toho musíte organizovat, přejíždět jako na kolotoči. My to měli v tomhle ohledu daleko lepší.“
MS 1990 vám změnilo život. Vzpomenete si, co jste prožíval před ním, jak jste se chystal? Měl jste za sebou velké bitvy v pohárech, i s Realem Madrid, ale šampionát byl něco nového.
„Já vím, ale k fotbalu jsem přistupoval úplně jinak. Mě to