TOP 10 hvězd poprvé v kotli MS: syn norského venkova, drahokam Lipska či málomluvný
Na fotbalový šampionát se poprvé chystají i některá z největších jmen současného fotbalu. Jedněm dosud stál v cestě věk, druhým okolnosti. Teď se jim konečně otevírá největší jeviště. Kdo mezi ně patří? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Erling Haaland
útočník / Norsko
Norsko čekalo na MS od roku 1998, teď se vrací s kádrem schopným pocuchat soupeřům turnajový účes. Martin Ödegaard i Alexander Sörloth jsou perlami, které si na mistrovství odbudou premiéru, ovšem nejostřejší světlo stejně dopadne na Haalanda. V reprezentaci nasázel 55 gólů ve 49 zápasech, přesto ho čeká vůbec první velký turnaj v kariéře. Obrany Iráku, Senegalu a Francie už možná slyší dusot: syn norského venkova se řítí s míčem u nohy a v očích má inventární číslo dalšího zásahu. Předvede Erling Veliký stejnou ničivou samozřejmost, jakou si ochočil v Anglii?
Lamine Yamal
křídlo / Španělsko
Už dnes je superhvězdou s lehkýma nohama a magií v kopačkách, což od patnácti let dokládá zářivými kousky v Barceloně. Naplno explodoval na EURO 2024, kdy jeho semifinálová šibenice proti Francii a čtyři asistence katapultovaly Španělsko k evropskému zlatu. Pokud tuhle symfonii zopakuje na mistrovství světa, klidně si v osmnácti dojde pro Zlatý míč. Tedy za předpokladu, že jeho tělo vydrží brutální zátěž po sezoně zrasované zraněními.
Florian Wirtz
ofenzivní záložník / Německo
Loni v létě se stal středobodem fotbalového vesmíru, když se za 120 milionů eur přesunul na Anfield. Jenže drsný liverpoolský křest mu dal sežrat veškerou daň za slávu. Teď vyhlíží MS jako osobní očistec i šanci na dokonalejší první dotek s nejvyšším pódiem. Katar mu krutě sebralo přetržené koleno, teď přijíždí po EURO 2024 se dvěma góly, sametovým driblinkem a důvěrou Juliana Nagelsmanna, který v něm vedle Jamala Musialy vidí hlavní mozek německé ofenzivy.
Luis Díaz
křídlo / Kolumbie
Zářil na Anfieldu i v Allianz Areně, ale právě uplynulá sezona v Bayernu byla dosud nejlepší v kariéře. Skvěle se doplňoval s Harrym Kanem i Michaelem Olisem a spoluvytvářel jednu z nejničivějších útočných formací v Evropě. O to překvapivější je, že v 29 letech ještě nikdy nereprezentoval svou vlast na MS. V roce 2022 Kolumbie propadla v kvalifikaci a během šampionátu 2018 si Díaz teprve budoval jméno v klubu Junior z Barranquilly. Od reprezentačního debutu v září 2018 nasbíral přes 70 startů. Udrží-li si formu z Mnichova, kde nastřílel 26 gólů a přidal 19 asistencí, může Los Cafeteros protáhnout turnajem až do vyšších pater.
Michael Olise
křídlo / Francie
Životní sezona v Bayernu ho vystřelila do užší nominace na Zlatý míč. Teď se chystá uhranout svět. S 25 góly a 28 asistencemi na kontě přenesl bývalý klenot Crystal Palace svou drtivou fazonu i do služeb Les Bleus. Udělal to s takovou elegancí, že z Deschampsovy elitní jedenáctky vytlačil pařížskou senzaci Desirého Douého. Mnozí pochybovali, zda kluk ze středu tabulky Premier League ustojí skok na absolutní evropský vrchol. Olise, v civilu málomluvný, jim však v posledních dvou letech odpověděl fotbalem, který mluvil dostatečně hlasitě.
Joao Neves
záložník / Portugalsko
Od přestupu do PSG v létě 2024 dozrál v jednoho z nejvýraznějších středopolařů Evropy a po boku krajanů Vitinhy, Nuna Mendese a Goncala Ramose už oslavil dva triumfy v Lize mistrů. V reprezentaci si na větší roli musel počkat. Roberto Martínez má ve středu pole takový přetlak, že Neves občas zaskočil i na pravém beku, přesto už začíná do hry Selecaa vnášet svůj typický akční drajv.
Nico Paz
ofenzivní záložník / Argentina
Pod Ceskem Fàbregasem v Comu vyrostl v jednoho z nejžádanějších tvůrců hry v Evropě. Všeobecně se čeká, že se v létě vrátí do Realu Madrid, který si po jeho prodeji z roku 2024 může uplatnit opci na zpětný odkup. Kombinuje brilantní techniku s nekompromisní fyzičkou, díky čemuž mistrně diriguje hru z pozice klasické desítky i z hloubi pole. Comu pomohl ke čtvrtému místu v Serii A a postupu do Ligy mistrů, navíc byl zvolen nejlepším záložníkem italské soutěže. Argentina teď sází na to, že tuhle euforii přenese i na své premiérové MS.
Folarin Balogun
útočník / USA
Mnoho amerických reprezentantů zažilo už MS 2022, jenže v Kataru bylo bolestně vidět, co týmu chybí: střelec. Právě tuhle díru má zaplnit Balogun. Útočník s oběma vražednýma nohama, rychlostí a chladnou hlavou v soubojích jeden na jednoho přijíždí po výtečné sezoně v Monaku. Dal 19 gólů, v Ligue 1 se trefil v osmi zápasech za sebou. Po změně reprezentační příslušnosti z Anglie navíc ukázal, že ho velký turnaj nesvazuje: na Copě América 2024 skóroval dvakrát ve třech utkáních, třebaže USA skončily už ve skupině.
Arda Güler
ofenzivní záložník / Turecko
Na EURO 2024 definitivně odemkl svůj obří potenciál. Turecko navigoval do čtvrtfinále, proti Gruzii udeřil nádherným gólem a proti Rakousku i Nizozemsku rozdával asistence. Jestli to byla jen ochutnávka toho, co jednadvacetiletý špílmachr na velkých pódiích umí, v Americe může prostřít ještě štědřejší menu. Do šampionátu vtrhne po sezoně, v níž se poprvé zabydlel v základní sestavě Realu, našel výbornou chemii s Mbappém a bilanci 7 gólů vyšperkoval 16 asistencemi.
Yan Diomande
křídlo / Pobřeží slonoviny
V devatenácti letech patří k nejjedovatějším křídlům Evropy a není divu, že kolem drahokamu z RB Lipsko lačně krouží Liverpool, PSG i další giganti s mlsným pohledem. Přestupový tyátr na něj během mistrovství světa namíří ostré reflektory pokaždé, když Sloni vyběhnou na trávník. Po parádním představení na Africkém poháru je připraven přenést svůj švih na globální scénu.