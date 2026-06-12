Prázdné sedačky při českém zápase na MS: nahlášeno téměř plno. Ostuda pro FIFA?
Extrémní ceny vstupenek a nefanouškovský přístup od FIFA byly jedním z hlavních témat před zahájením mistrovství světa ve fotbale. Hned první hrací den se pak organizátoři dostávají znovu pod tlak. Tribuny při zápase Česka proti Jižní Koreji (1:2) měly být podle oficiálních statistik téměř zaplněné. Prázdných sedaček mělo zůstat jen pár stovek, místo toho ale byly prakticky neobsazené celé sektory. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
První velký test cenové politiky u vstupenek nedopadl úplně nejlépe. Zahajovací utkání s domácím Mexikem bylo podle očekávání beznadějně vyprodané, ovšem druhý zápas mezi Jižní Koreou a Českem pro běžného fanouška není úplně neodolatelným lákadlem. Navíc když se hraje v jednom z méně významných měst, které šampionát hostí.
Stadion v Guadalajaře má pro mundial oficiální kapacitu 45 664 míst a je druhým nejmenším stánkem na nablýskaném turnaji. Podle údajů od FIFA pak utkání přímo z tribun sledovalo 44 985 diváků. To by znamenalo zaplněnost 98,5 procenta a volných míst mělo být jen 679.
Jenže z televizních záběrů to vypadalo trochu jinak a média upozorňují dokonce na tisíce uvolněných sedadel. „FIFA byla ponížena, když se druhý zápas mistrovství světa mezi Jižní Koreou a Českem odehrál před spoustou prázdných sedadel – a to navzdory tomu, že se Gianni Infantino jen o 24 hodin dříve chlubil ‚bezprecedentním‘ zájmem o vstupenky,“ píše anglický web Daily Mail.
Právě odvážné řeči šéfa světového fotbalu zmiňuje také The Athletic: „K dnešnímu dni jsme prodali přes šest milionů vstupenek. Zájem nemá obdoby, je minimálně desetinásobný,“ chlubil se Infantino ve středu před zahájením turnaje.
Hned ve druhém zápase ovšem záběry na tribuny vypadaly trochu jinak a volných sedaček byly k vidění tisíce. Především ve VIP sektorech blízko u hřiště. Červená barva sedaček však prosvítala i z jiných koutů stadionu.
Jak je to na tak sledované akci možné? Ceny vstupenek do horních ochozů činily 400 dolarů (8350 Kč), do spodní sekce blíž k trávníku se běžný fanoušek nedostal levněji než za 500 dolarů (10 440 Kč) a právě zmíněné hospitality, neboli VIP sekce byly v prodeji za 5000 dolarů (104 400 Kč).
Pro běžného fotbalového nadšence z okolí zkrátka příliš tučná suma za méně atraktivní utkání. Už dříve se navíc spekulovalo, že právě nejdražší VIP místa možná kvůli přemrštěným cenám a nízkému zájmu od fanoušků FIFA rozdala sponzorům.
Tím pádem by je mohla považovat za prodané a počítat do návštěvnosti. Jestli počet diváků na stadionu určuje množství prodaných lístků nebo až počet lidí, kteří projdou skrz turnikety, FIFA odmítla oznámit.
Dlouhá cesta neodradila řadu českých a korejských fanatiků, kteří si určitě zaslouží respekt. V ochozech pak jasně převládaly mexické barvy zvědavých domácích fanoušků, již chtěli okusit atmosféru největší sportovní akce. Vzhledem k obrovským davům v ulicích pětimilionové aglomerace Guadalajary by se určitě našlo výrazně víc zájemců, ovšem platit desetitisícové částky za vstupenky bylo, zdá se, příliš.
„Jak je kur*a možné, že je na stadionu v Guadalajaře tolik prázdných sedaček na druhém zápase mistrovství světa? Co to mafie z FIFA udělala?“ vyťukal na sociální síti X novinář Ioan Grillo.
Ve velmi podobném duchu si stěžovala celá řada fotbalových fanoušků. Ještě větší ostuda může přijít druhý hrací den, kdy se poprvé představí další domácí výběr a na utkání USA proti Paraguayi v Los Angeles stále zbývají v nabídce tisíce lístků.