Nejmenší země, nejstarší kouč, nejhorší autobus. Taky budete na MS fandit Curacau?
V neděli se bude na mistrovství světa ve fotbale přepisovat historie. Maličké Curacao vyzve v Houstonu obra z Německa. Jako by český tým z krajského přeboru vyzval na souboj Slavii nebo Spartu. Do akce jde nejmenší účastník historie šampionátů s nejstarším trenérem a nejhorším autobusem. Karibský ostrov (cca 160 tisíc obyvatel) znovu vede slavný Nizozemec Dick Advocaat (78), protože to zkrátka bez něj nešlo. „Bavte se fotbalem, pak přijdou i výsledky,“ zní jeho krédo pro outsidera velkého turnaje v USA, Mexiku a Kanadě. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Kolik hráčů Curacaa znáte? Možná vám naskočí jméno Gino van Kessel, jenž kdysi zkoušel prorazit ve Slavii. Nepovedlo se. Anebo další hroťák Rigino Cicilia, který nastupoval v české lize za Slovácko a naposledy plnil roli náhradníka ve druholigové Zbrojovce Brno. Ani ten nicméně v kádru pro MS není. Z ostrůvku se odstěhoval ještě jako malé dítě a jeho domovem je prakticky celý život Nizozemsko. Podobný případ je většina nominovaných. S výjimkou Tahitha Chonga. „Pochází odtud celá moje rodina, je to můj domov,“ líčil šestadvacetiletý záložník anglického Sheffieldu United.
Také on vlastní nizozemský pas. Jelikož však nikdy neoblékl dres prvního týmu „Oranjes“, může hrdě reprezentovat rodné Curacao. „Šel jsem tam, kam chtělo mé srdce. Hlavně pro mou rodinu je to nádherné,“ popisoval.
Postup Advocaatových hochů mezi světovou elitu bylo největším překvapením celé kvalifikace. Na závěrečný turnaj je definitivně dostala remíza 0:0 na Jamajce. Nizozemské autonomní království slavilo šokující triumf. „Je to krásný příběh. Splnil se nám sen,“ vyprávěl kapitán Leonardo Bacuňa z tureckého FK Igdir. Také on se (jak jinak) narodil v Nizozemsku, které reprezentoval až do výběru U-19.
Nejznámějším členem výpravy nováčka MS je samozřejmě hlavní trenér. Dick Advocaat, legenda. Na prahu osmdesátky stále vitální chlapík, ověnčený úspěchy na klubové i reprezentační úrovni. Mužstvo přivedl k postupu a v únoru kvůli nemocné dceři angažmá ukončil. Chtěl být víc doma, starat se o ni.
Jeho nástupce Fred Rutten ovšem nevykazoval uspokojivé výsledky, takže ho svaz odvolal. O návrat poprosil Advocaata, jenž volání o pomoc vyslyšel. „Všichni tuhle hru milují, což je nejdůležitější. Vychází to ze srdce,“ charakterizoval svou hráčskou partu.
Jeho zásluhy vypíchl i kapitán Bacuňa. „Hodně nám pomohl,“ prohlásil k šéfovi lavičky. „Dodal nám sebevědomí. On byl ten poslední krůček, který nám chyběl. Chce, aby nás to bavilo a netrápili jsme se. To je jeho zásadní rada. Tvrdí, že výsledky pak automaticky přijdou,“ dodal.
Outsider s přezdívkou „Modrá vlna“ bavil už před startem turnaje. Ke generálce s Arubou (4:0) v hlavním ostrovním městě Willemstad dorazili Advocaat a spol. ve starém modrobílém oprýskaném autobuse bez oken. Vypadali jako výprava studentů na výletě. Někteří fotbalisté za jízdy vystrčili ruce ven a bubnovali na karoserii do rytmu karibské hudby. Po jasné výhře je vyprovázelo na šampionát přes patnáct tisíc diváků na stadionu. Předchozí výprask v přípravě 1:4 se Skotskem byl dávno zapomenut.
A pozor, tento „no name“ tým v severoamerické kvalifikaci neprohrál ani jeden z deseti zápasů (7 výher, tři remízy)!
No, nebudete mu v neděli proti Německu fandit?
Ve skupině ho ještě čekají Pobřeží Slonoviny a Ekvádor. „Všechny překvapíme,“ sliboval čtyřiatřicetiletý středopolař Bacuňa, jenž má na svém kontě více než sedmdesát startů za Curacao. Hodně lidí už ví, kde malý ostrov leží…