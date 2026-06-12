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ONLINE: Kanada - Bosna. Javorové listy v Torontu proti Džekovi a spol. Nastoupí Mahmič?

Legendární Edin Džeko
Legendární Edin DžekoZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Na fotbalovém mistrovství světa se do akce po Mexiku dostává druhý pořadatel. Kanada na domácí půdě v Torontu v roli favorita vyzve Bosnu. Javorové listy se na světovém šmpionátu představí potřetí v historii, Bosna pak naváže na svou účast na turnaji z roku 2014. V sestavě balkánské země nalezneme Edina Džeka i dvě tváře z české ligy: Ermina Mahmiče (Liberec) s Amarem Memičem (Plzeň). Zápas začíná ve 21:00, sledovat ho můžete v online přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale>>>

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MS 2026 · PREDIKCE
12. 6. 2026 · 21:00
Kanada
vs
Bosna
58%
18%
24%
Skupina BxG 1.87 – 0.78
Predikce aktualizována: 12. 6. 2026 18:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny B

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
KanadaKanada
44%
31%
17%
8%
ŠvýcarskoŠvýcarsko
39%
33%
19%
9%
KatarKatar
11%
21%
35%
33%
Bosna a HercegovinaBosna
6%
14%
30%
50%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 12. 6. 2026 18:30
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