ONLINE: Kanada - Bosna. Javorové listy v Torontu proti Džekovi a spol. Nastoupí Mahmič?
Na fotbalovém mistrovství světa se do akce po Mexiku dostává druhý pořadatel. Kanada na domácí půdě v Torontu v roli favorita vyzve Bosnu. Javorové listy se na světovém šmpionátu představí potřetí v historii, Bosna pak naváže na svou účast na turnaji z roku 2014. V sestavě balkánské země nalezneme Edina Džeka i dvě tváře z české ligy: Ermina Mahmiče (Liberec) s Amarem Memičem (Plzeň). Zápas začíná ve 21:00, sledovat ho můžete v online přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale>>>
Šance na postup ze skupiny BŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
KanadaKanada
44%
31%
17%
8%
ŠvýcarskoŠvýcarsko
39%
33%
19%
9%
KatarKatar
11%
21%
35%
33%
Bosna a HercegovinaBosna
6%
14%
30%
50%