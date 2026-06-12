ONLINE: USA - Paraguay. Dovede kouč Pochettino Spojené státy k úvodní výhře ve skupině?
Po Mexiku a Kanadě se na fotbalovém mistrovství světa představí i třetí pořadatelská země: USA. Spojené státy vyzvou Paraguay. Výběr trenéra Mauricia Pochettina bude chtít využít domácí prostředí a minimálně navázat na osmifinálovou účast z Kataru před čtyřmi lety. Proti jihoamerickému soupeři bude favoritem, Paraguay se kvalifikovala na MS po dvanácti letech. Zápas začíná v sobotu ve 3:00 ráno, sledovat ho můžete online na iSportu. Program MS ve fotbale>>>
Šance na postup ze skupiny DŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
USAUSA
38%
28%
20%
14%
AustrálieAustrálie
27%
28%
25%
20%
TureckoTurecko
23%
25%
27%
24%
ParaguayParaguay
12%
18%
28%
42%