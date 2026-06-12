Předplatné

ONLINE: USA - Paraguay. Dovede kouč Pochettino Spojené státy k úvodní výhře ve skupině?

Trenér USA Mauricio Pochettino v rozpravě s Diegem Lunou
Trenér USA Mauricio Pochettino v rozpravě s Diegem LunouZdroj: ČTK
iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Po Mexiku a Kanadě se na fotbalovém mistrovství světa představí i třetí pořadatelská země: USA. Spojené státy vyzvou Paraguay. Výběr trenéra Mauricia Pochettina bude chtít využít domácí prostředí a minimálně navázat na osmifinálovou účast z Kataru před čtyřmi lety. Proti jihoamerickému soupeři bude favoritem, Paraguay se kvalifikovala na MS po dvanácti letech. Zápas začíná v sobotu ve 3:00 ráno, sledovat ho můžete online na iSportu. Program MS ve fotbale>>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
13. 6. 2026 · 03:00
USA
vs
Paraguay
50%
21%
29%
Skupina DxG 1.67 – 0.98
Predikce aktualizována: 12. 6. 2026 22:30
Zobrazit všechny predikce
MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny D

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
USAUSA
38%
28%
20%
14%
AustrálieAustrálie
27%
28%
25%
20%
TureckoTurecko
23%
25%
27%
24%
ParaguayParaguay
12%
18%
28%
42%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 12. 6. 2026 22:30
Zobrazit všechny predikce

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů