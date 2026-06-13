USA - Paraguay 4:1. Drtivá výhra Spojených států na úvod, dvěma góly zazářil Balogun
Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Paraguayí. Američané v Los Angeles rozhodli třemi góly v prvním poločase. Dvakrát se prosadil útočník Folarin Balogun, který navázal na vlastní branku Damiána Bobadilly. V 73. minutě snížil Maurício, v nastavení uzavřel skóre Giovanni Reyna. Program MS ve fotbale>>>
Ve druhém duelu skupiny D se v neděli od 06:00 SELČ ve Vancouveru utká Austrálie s Tureckem. Výhra Spojených států znamená, že do šampionátu vstoupila bodovým ziskem i třetí pořadatelská země. Mexiko zdolalo 2:0 Jihoafrickou republiku a Kanada remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.
Američané od začátku utkání dominovali a už v sedmé minutě šli do vedení. Pulisic přešel přes dva hráče, posunul míč na McKennieho a jeho přihrávku před bránu si srazil do vlastní sítě Bobadilla.
Aktivní Pulisic byl i u další branky v 31. minutě, kdy utekl po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Baloguna a ten zakončil technicky k tyči. Útočník Monaka navázal na gól z listopadového přípravného utkání proti Paraguayi, v němž zařídil výhru 2:1.
Další velké šance měli Richards s Tillmanem, domácí se však dočkali až v závěru nastaveného času. Tillman kolmicí vybídl Baloguna, který se nekompromisní ranou do horního rohu stal prvním dvougólovým střelcem šampionátu.
Trenér Pochettino si za příznivého stavu o poločasové pauze mohl dovolit vystřídat nejlepšího hráče úvodního dějství Pulisice. Paraguayci se po změně stran přece jen mírně zvedli a při návratu na elitní turnaj po 16 letech se dočkali i branky. V 73. minutě Maurício zužitkoval Encisovu přihrávku a vstřelil premiérový gól v reprezentaci.
Na víc už se Paraguay nezmohla, naopak brankář Gill musel vytáhnout skvělé zákroky proti Tillmanovi a Weahovi. Na Reynův obstřel vnějším nártem z osmé minuty nastavení ale dosáhnout nemohl. USA zdolaly dnešního soupeře počtvrté za sebou.
Pro Paraguay je vysoká porážka komplikací i vzhledem k novému formátu rozšířeného mistrovství za účasti 48 týmů. Kromě prvních dvou celků z každé skupiny projde do vyřazovací fáze i nejlepších osm mužstev ze třetích míst, podstatné je proto i skóre. V dalším zápase čeká jihoamerický celek za týden v sobotu Turecko, výkop je naplánován na 5:00 SELČ. USA se utkají v pátek od 21:00 SELČ s Austrálií.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Turecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0