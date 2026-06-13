Reklamy místo fotbalu. Diváci v USA se bouří, televize v Česku dodržely pravidla
Jedno ze speciálních pravidel přímo pro mistrovství světa ve fotbale schytává od fanoušků velkou kritiku. Kvůli vysokým teplotám nařídila FIFA povinné tříminutové přestávky uprostřed obou poločasů každého utkání. Oficiálním důvodem je bezpečnost a zdraví hráčů, jenže hned první hrací den ukázal, že víc než hráči budou pravděpodobně benefitovat televizní vysílatelé. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Nejde o úplnou novinku, při velkých vedrech se krátké občerstvovací přestávky objevují už roky. Zpravidla však trvají zhruba minutu a rozhodčí k nim zavelí jen v případě opravdu vysoké teploty.
Mundial však funguje v jiném režimu. FIFA už před turnajem oznámila, že přestávky budou tříminutové a v každém zápase, včetně těch hraných na klimatizovaných stadionech, kde by podmínky neměly být pro hráče nebezpečné.
Ve 23. a 68. minutě každého zápasu se tak obě jedenáctky odeberou k lavičkám, kde se mohou napít, ochladit a případně přijmout krátké taktické pokyny.
A podle očekávání toho okamžitě využívají televizní vysílatelé, kteří podobně jako při hokejových přenosech mohou zařadit krátký komerční blok, což se nelíbí fanouškům.
Velký poprask mezi americkými diváky na sociálních sítích vzbudila televize FOX, která hned v zahajovacím utkání Mexika proti Jihoafrické republice příliš protáhla jednu z přestávek a zpět do akce se vrátila až v průběhu hry. „Nesnáším to,“ napsala na X bývalá reprezentantka Spojených států Carli Lloyd.
Velká část fanoušků pak ironicky poukazuje na to, že se fotbal nově hraje na čtvrtiny místo poločasů – stejně jako basketbal.
Vyšší příjmy z televizních práv
„Je stále zjevnější, že FIFA ponechá přestávky na občerstvení i pro další šampionáty, a to bez ohledu na počasí. FIFA miluje peníze a vkládání reklamních pauz je ten nejjednodušší způsob, jak si zajistit vyšší příjmy z televizních práv. Je to takhle jednoduché,“ komentoval americký expert na sportovní byznys Joe Pompliano.
Podle webu The Athletic mají vysílatelé povoleno utkání během přestávek opustit a využít je pro reklamní spoty, nicméně údajně jsou pravidla taková, že reklamy nesmí začít dřív než 20 sekund po přerušení hry a zároveň se přenos musí vrátit zpět na stadion minimálně 30 sekund předtím, než hra znovu započne.
V prvním zápase české reprezentace se oba vysílatelé v Česku vešli do těchto mantinelů. ČT Sport i Nova v obou přestávkách na víc než minutu opustily stadion, ale stihly se vrátit včas a diváci mohli vidět ještě opakované záběry předchozích akcí. Právě tato pravidla ovšem hned v prvním utkání porušil americký televizní gigant FOX. Zda stanici čekají sankce, zatím není jisté.