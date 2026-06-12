ČT měla při zápase s Koreou víc diváků. Nova bez zpoždění a rozhovor hned po půli
Dost možná ještě rozespalí diváci drželi v ruce ovladač a řešili dilema, na jaký televizní kanál přepnou. Nevydařený zápas české fotbalové reprezentace proti Jižní Koreji (1:2) na úvod mistrovství světa v Americe souběžně vysílaly v pátek brzy ráno stanice Nova Action a ČT sport. Obě společnosti zveřejnily první oficiální čísla sledovanosti. Podívejte se na predikční model MS ve fotbale ZDE>>>
„Díky moc za to, že jste s vysíláním ČT sport ponocovali, případně si přivstali. Budeme se snažit, abychom i nadále zůstali nejsledovanějším programem u nás,“ sdělil Michal Dusík, šéfredaktor ČT sport, na sociální síti X.
Současně oficiální účet zveřejnil i konkrétní údaje. Výkon národního týmu sledovalo na České televizi v průměru 323 tisíc diváků (starších 4 let), přičemž zásah byl 610 tisíc. Podíl na sledovanosti činil 59, 66 %. „Myslím, že na úvod turnaje jde o velmi dobré číslo. Neříkám, že sledovanost je pro nás alfa a omega, ale pochopitelně se díváme, jestli diváky přenos bavil,“ uvedl Dusík v reakci pro deník Sport a web iSport.
Přenos na veřejnoprávní televizi komentovali z Prahy Jaromír Bosák a Luděk Zelenka. Do studia dorazili experti Marek Jankulovski, Ondřej Čelůstka a Jiří Chytrý. Všichni mají zkušenosti z reprezentací, poslední z nich jako asistent Jaroslava Šilhavého. „Je důležité, že mezi sledovaností a dosahem není u takového zápase extrémně velký rozdíl. Lidé u nás zůstali,“ vysvětlil Dusík.
Redakce požádala o statistiky také zástupce Novy. V cílové skupině 15 až 54 let dosáhl zápas na Nova Action průměrně 47 tisíc diváků, podíl sledovanosti byl 21,26 % (součástí nejsou data z Oneplay).
Utkáním provázeli Michal Jinoch a Václav Plášil. O expertní komentáře se postarali bývalí fotbalisté Roman Hubník a Martin Fillo, které doplnil herec a dabér Martin Stránský.
„S úvodními studii ke světovému šampionátu jsme spokojeni. Komentátoři i moderátoři odvedli profesionální práci, nový design studia se osvědčil a hosté přinesli zajímavé postřehy i přirozenou chemii,” vyjádřil se za Novu Jakub Eichler, PR manažer sportovního kanálu.
Diváci podle reakcí na sociálních sítích zaznamenali, že signál České televize byl za komerční společností opožděný zhruba o patnáct sekund. Rozdíl našli rovněž o přestávce. Zatímco Nova zařadila rozhovor s reprezentantem Alexandrem Sojkou krátce po konci první půle, u konkurence na něj došlo až těsně před startem druhé části zápasu.
Dvě největší tuzemské televizní skupiny Nova a Česká televize se dělily o vysílání zápasů na fotbalovém šampionátu už před čtyřmi lety v Kataru. Letos je na programu 104 utkání, přičemž každý z nich nabídne víc než padesátku přenosů. Duely české reprezentace nabízejí obě.„Z konkurence si bereme to pozitivní. Je to naše motivace se posunout dopředu, abychom dělali práci líp a jinak. Není to tak, že bychom se srovnávali a dívali na čísla, ale je příjemné, že ČT sport je pro diváka pořád záruka kvality a sledují nás,“ zmínil Dusík.
Na jaký kanál jste se dívali vy?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0