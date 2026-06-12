Rozbor českých chyb u gólů: prostupný střed, Chaloupek „vykoupal“ váhajícího Hranáče
ANALÝZA SPORTU | Češi nezvládli vstup do mistrovství světa, byť proti Koreji vedli zásluhou Ladislava Krejčího 1:0 a druhý poločas skvěle rozjeli. V závěrečné pasáži ale těsný náskok ztratili. V rozmezí třinácti minut dvakrát inkasovali a z prvního vystoupení v Mexiku odcházeli s nulovým ziskem. Obě gólové situace se daly vyřešit a ubránit, což po utkání velmi mrzelo trenéra Miroslava Koubka. Naštvaný byl i střelec jediné české branky Krejčí. Kde se staly chyby? Sport rozebral klíčové akce. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Gól na 1:1 - 67. Hwang In-pom
Vyrovnání předcházela kvalitní a precizní kombinační pasáž Korejců. Tomáš Souček byl daleko od hráče č.11 (Hwang Hi-čchan), který měl prostor a čas pro rozjezd gólové akce. Skvělou práci odvedl především střelec branky Hwang In-pom.
Ve chvíli, kdy Robin Hranáč zbytečně vystoupil k útočníkovi soupeře a uvolnil důležitý prostor, dokonale využil mezery v české obraně. Udělal dva rychlé kroky od Alexandra Sojky a ukázal si, kam chce balon. Přihrávka od korejské jedenáctky byla naprosto precizní a ofenzivní hráč Feyenoordu najednou sprintoval zcela volný mezi Hranáčem a Coufalem na Kovářovu branku.
Pořád nebyl v tutové možnosti, ale zakončení vyřešil skvěle. Před dobíhajícím Hranáčem, bránícím Coufalem a padajícím Kovářem zasekl balon a poslal míč lehkým obloučkem ke vzdálenější tyči. Situaci už nestihl ani kapitán Krejčí, aby míč vykopl z brány.
„Fantastické zakončení, zasekl si to a dloubl míč přesně,“ ocenil ve studiu stanice Nova Action někdejší útočník Plzně Martin Fillo. „Skvělý pohyb hráče Feyenoordu. Odskočil si pro míč do strany, viděl tam prostor. Byla to veliká chyba obrany. Chválili jsme ji ve spoustě předchozích situací, ale tady najednou byli daleko od hráčů. Robin Hranáč zbytečně vystoupil doprostřed a udělal tam okénko, kde korejský hráč za tři vteřiny zakončuje a dává gól,“ doplnil svého kolegu ve studiu někdejší stoper reprezentace Roman Hubník.
Tomáš Souček je daleko od hráče č.11 s míčem, který má prostor k rozehrávce. Hwang In-pom (v kroužku) je v blízkosti Alexandra Sojky.
Brzy skórující Hwang In-pom (v kroužku) si odskočí od Sojky, využije volného prostoru a po přesné přihrávce se dostane do zakončení
Hwang In-pom vyřeší situaci skvěle, zasekne balon před Kovářem a na protější tyč přesnu ranou srovná
Gól na 1:2 - 80. O Hjon-kjo
Rozhodující situace utkání začala opět výtečnou korejskou kombinací uprostřed hřiště. Hráč číslo 8 Pak Sung-ho vyslal z jedničky přesný pas za obranu do pravého křídla, kde se od Jaroslava Zeleného odtrhl Hwang In-pom. Využil drobného náskoku a v plné rychlosti nabíhal do volného prostoru v blízkosti rohového praporku.
„Tady to byla přihrávka ala Mára Matějovský,“ všiml si Fillo. Češi v tu chvíli rozhodně nebyli ve ztracené situaci. Obránci za sebou nechali na hranici vápna střídajícího hráče číslo 18 (O Hjon-kjo). Do české šestnáctky ale šel jako jediný korejský hráč, za českou stranu ho stíhala trojice Coufal, Chaloupek, Hranáč.
Najít zde lze dvě chyby - Chaloupek o hráči věděl, ale za sebou ho v předchozí situaci nechával proto, že očekával vystavení do ofsajdu. Pak už nestihl dostatečně zrychlit, aby se k brzy zakončujícímu hráči dostal.
V celé situaci byl silně namočený Hranáč, který to schytává i za to, že se do vápna nevracel rychleji. Dlouho ale o soupeři za svými zády vůbec netušil, Chaloupek ho na něj neupozornil. Pak zareagoval pozdě, byť „vykoupání“ svého obranného parťáka mohl napravit včasným sprintovým návratem.
„Robin Hranáč tam šel, podíval se, kde má hráče, pak mu chyběl metr, metr a půl. Kdyby směrem k brankáři sprintoval, což stoper vždycky musí, v pohodě by to odvrátil, Byli jsme tam dva na jednoho. Tahle vteřinová situace bohužel rozhodla,“ okomentoval klíčový moment Hubník.
Skvělá korejská přihrávka do pravé strany, kde se za Jaroslava Zeleného dostal nabíhající hráč č.6 Hwang In-pom.
Štěpán Chaloupek za sebou nechal korejského útočníka č. 18 (O Hjon-kjo), Robin Hranáč ho má za svými zády a o jeho náběhu netuší
O Hjon-kjo se dostane do českého vápna, Hranáč se vrátí pozdě a nechá soupeře zakončit a druhou brankou zápas rozhodnout.