Katar - Švýcarsko 1:1. Šok v nastavení! Outsider slaví historický bod
Fotbalové mistrovství světa se naplno rozjíždí a v sobotních pozdních hodinách jsme byli svědky prvního překvapení. Katar dokázal uhrát historicky první bod na světovém šampionátu. V duelu proti Švýcarům už to vypadalo, že odejde opět s prázdnou, ale v nastavení senzačně vyrovnal Boualem Khoukhi. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Favorizované Švýcarsko šlo v San Franciscu v prvním poločase do vedení z penalty, kterou proměnil Breel Embolo. Fauloval brankář Abú Nadá, jenž srazil k zemi Freulera. Švýcarští fotbalisté si do přestávky vypracovali ještě několik velkých šancí ke skórování, šestadvacetiletý gólman se ale skvělými zákroky zasloužil se o to, že Katařané neinkasovali znovu.
Ve druhém poločase Švýcaři znatelně ubrali na nasazení a herním tempu a snažili se držet hubený náskok. To se jim však nakonec vymstilo. Katar udeřil ve čtvrté minutě nastavení z ojedinělého útoku - po Ahmadově centru se hlavou prosadil Chúchí.
„Je to mimořádně hořké přijít takhle o vítězství. Takhle jsme začít nechtěli. Je to škoda,“ řekl švýcarský brankář Gregor Kobel. „Teď to musíme vzít a vyrovnat se s tím. Možná je dobře, že se to stalo v prvním zápase. Chyběla nám přesnost a intenzita. Měli jsme do toho víc jít,“ uvedl gólman Dortmundu.
Švýcarský plán na boj o první čtvrtfinále od roku 1954 dostal hned v úvodu trhliny. „Můžeme si za to sami. Byli jsme před brankou příliš váhaví,“ řekl obránce Manuel Akanji.
Katar pod vedením španělského kouče Julena Lopeteguiho již v prvním zápase na turnaji dokázal to, co se mu nepovedlo během premiéry na světovém šampionátu před čtyřmi roky. Tehdy doma prohrál ve skupině všechny tři zápasy s celkovým skóre 1:7.
Švýcaři v dalším zápase ve čtvrtek od 21:00 SELČ narazí v Los Angeles na Bosnu a Hercegovinu. Katar bude o tři hodiny později ve Vancouveru čelit domácí Kanadě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Švýcarsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1