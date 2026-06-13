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ONLINE: Katar - Švýcarsko 0:1. Evropané ve vedení, Embolo proměnil penaltu

Švýcaři slaví gól na MS proti Kataru
Švýcaři slaví gól na MS proti KataruZdroj: ČTK / Eugene Hoshiko
Švýcaři slaví gól na MS proti Kataru
Švýcar Ruben Vargas na MS proti Kataru
Fotbalisté Kataru patří k největším outsiderům MS v Americe
Fotbalisté Švýcarska před zápasem
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalové mistrovství světa se naplno rozjíždí a na programu je další zápas. V něm se střetne Katar se Švýcarskem, které je jasným favoritem tohoto utkání. Přesto nikdy není radno podceňovat outsidery. Dojde na překvapení, nebo se vše odehraje podle očekávání? Duel od 21:00 sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Bosna10101:11
2Kanada10101:11
3Katar00000:00
4Švýcarsko00000:00

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