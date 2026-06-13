ONLINE: Katar - Švýcarsko 0:1. Evropané ve vedení, Embolo proměnil penaltu
Fotbalové mistrovství světa se naplno rozjíždí a na programu je další zápas. V něm se střetne Katar se Švýcarskem, které je jasným favoritem tohoto utkání. Přesto nikdy není radno podceňovat outsidery. Dojde na překvapení, nebo se vše odehraje podle očekávání? Duel od 21:00 sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0