ONLINE: Katar - Švýcarsko. Evropané v roli favorita, připíší si první výhru ve skupině?
Fotbalové mistrovství světa se naplno rozjíždí a na programu je další zápas. V něm se střetne Katar se Švýcarskem, které je jasným favoritem tohoto utkání. Přesto nikdy není radno podceňovat outsidery. Dojde na překvapení, nebo se vše odehraje podle očekávání? Duel má výkop ve 21:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Šance na postup ze skupiny BŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
KanadaKanada
44%
32%
16%
7%
ŠvýcarskoŠvýcarsko
39%
33%
19%
9%
KatarKatar
11%
20%
34%
34%
Bosna a HercegovinaBosna
6%
14%
30%
49%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0