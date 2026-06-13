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ONLINE: Katar - Švýcarsko. Evropané v roli favorita, připíší si první výhru ve skupině?

Fotbalisté Švýcarska před zápasem
Fotbalisté Švýcarska před zápasemZdroj: ČTK / AP / Gregory Bull
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalové mistrovství světa se naplno rozjíždí a na programu je další zápas. V něm se střetne Katar se Švýcarskem, které je jasným favoritem tohoto utkání. Přesto nikdy není radno podceňovat outsidery. Dojde na překvapení, nebo se vše odehraje podle očekávání? Duel má výkop ve 21:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
13. 6. 2026 · 21:00
Katar
vs
Švýcarsko
27%
20%
52%
Skupina BxG 0.93 – 1.72
Predikce aktualizována: 13. 6. 2026 12:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny B

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
KanadaKanada
44%
32%
16%
7%
ŠvýcarskoŠvýcarsko
39%
33%
19%
9%
KatarKatar
11%
20%
34%
34%
Bosna a HercegovinaBosna
6%
14%
30%
49%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 13. 6. 2026 12:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Bosna10101:11
2Kanada10101:11
3Katar00000:00
4Švýcarsko00000:00

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