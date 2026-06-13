Show USA bez Trumpa: historická výhra na MS, uvolněný kouč i první opravená simulace
V noci na sobotu do světového turnaje vstoupila třetí pořadatelská země. USA odstartovaly opravdu v „hollywoodském“ stylu. Na stadionu v Los Angeles sledoval vyprodaný stadion show už před výkopem zápasu s Paraguayí. Domácí mužstvo zvládlo to hlavní - odehrálo zatím nejlepší zápas mundialu a především díky skvělé první půli zdrtilo soupeře 4:1. „Jsem na mužstvo pyšný,“ pravil spokojený argentinský kouč Mauricio Pochettino. Mezi diváky scházel prezident nejmocnější země světa Donald Trump. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Třetí zahajovací ceremoniál světového šampionátu začal už brzy před výkopem na stadionu SoFi Stadium v Los Angeles. Lidé se bavili na moderním a jednom z nejdražších stánků světa, kam na zahajovací duel USA vystřelily ceny vstupenek do statisícových i vyšších sfér.
V publiku seděl například David Beckham a další velké sportovní i mimosportovní celebrity. Ceremoniál na západním pobřeží USA vyvrcholil vystoupením zpěvačky Katy Perry. Na stadionu naopak scházel prezident USA Donald Trump, který aktuálně řeší krizovou situaci vyvolanou válečným konfliktem s Íránem. Vedle prezidenta FIFA Gianniho Infantina seděl například ministr zahraničí Marco Rubio, nejvyšší šéf ale scházel. Týmu poslal Trump do kabiny zdravici s tím, že další domácí zápasy si už ujít nenechá.
Výběr ve výrazných bíločervených dresech vládl dění na hřišti proti Paraguayi s naprostou lehkostí. Už v sedmé minutě si dal vlastní gól záložník Damian Bobadilla, v dalších minutách první půle řádil mladý domácí útočník Folarin Balogun (24).
První gól sudí neuznal střelci z Monaka kvůli ofsajdu, do poločasové přestávky ale stihl další dva zásahy, které se už počítaly. Hosté v rozhodnutém zápase snížili zásluhou Mauricia v 73. minutě, v úplném závěru uzavřel skóre na konečných 4:1 střídající záložník Mönchengladbachu Giovanni Reyna.
Domácí výběr slavil svou nejvyšší výhru v historii na MS, ještě nikdy se mu nepodařilo vstřelit tři branky v jediném poločase. „Jsem na mužstvo moc pyšný. Hráči i celý tým opravdu makali, aby se nám tohle povedlo. Výsledek byl zasloužený,“ radoval se spokojený trenér USA Mauricio Pochettino. „Ale pořád jde o jeden zápas, musíme udržet nastavený směr. Jako hostitelé jsme zvládli tlak, ale určitě to nebylo zadarmo.“
Sebevědomý výběr opravdu bavil a předvedl dosud nejlepší zápas turnaje. Výkon odpovídal uvolněnému vystupování zkušeného kouče, který už před vstupem do turnaje apeloval na to, že jeho tým chce hlavně předvádět zajímavý, odvážný fotbal. Což na úvod turnaje vyšlo dokonale.
Fantastická reakce, vynikající intervence
„Američani byli hladoví. Vycházeli z aktivního, vysokého presinku, byli neustále na míči, měli zisky a nedovolili Paraguaycům hrát. Chtěli okamžitě získat míč. Byly tam skvělé individuální výkony. Třeba Pulišič v první půli a ostatní se přidali. Hodně se útočilo, padaly góly. Zatím nejhezčí zápas,“ vyzdvihl v pozápasovém studiu České televize David Kobylík, trenér a expert Sportu.
V zápase došlo i na zajímavost ohledně nové úpravy pravidel. Hlavní rozhodčí Danny Makkelie z Nizozemska dostal ve druhém poločase upozornění do sluchátek na simulaci hostujícího útočníka Miguela Almiróna a na turnaji udělil po zásahu od VAR první žlutou kartu za filmování. „Fantastická reakce, vynikající intervence,“ ocenil ve studiu Kobylík.
Výběr USA vstoupil i přes předchozí pochyby o aktuální formě do skupiny D skvěle. Pochettinův výběr čeká ještě Austrálie a na závěr Turecko. „Těší nás neuvěřitelná podpora fanoušků. Je to přesně to, na co jsme čekali. Když se mluví o Americe, tohle se mi vybaví. Opravdu to byla masivní podpora,“ děkoval kouč vítězného týmu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Turecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0