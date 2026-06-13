Fyzioterapeut repre po Koreji: Kluci byli smutní, ale podle dat to zvládli. Co chce zlepšit?
PŘÍMO Z USA | Je u reprezentace šestnáct let, ale mistrovství světa si užívá vzhledem k dlouhé pauze Čechů bez mundialu pochopitelně poprvé. „Jsou tady čtyři lidi, co zažili Německo 2006: Pavel Nedvěd, Jaroslav Plašil, pan doktor Krejčí a Eduard Poustka,“ vypráví fyzioterapeut národního týmu Martin Janoušek. Jak vypadali hráči po úvodním zápase s Jižní Koreou (1:2) v Guadalajaře? „Smutně. Ale kontrolovali jsme jejich data i pocity a zvládli to,“ říká. V sobotu má mužstvo úplné volno. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jsou zpátky ve Forth Worth, ale cesta z Guadalajary příjemná nebyla... Návrat české reprezentace z Mexika do Texasu zkomplikovala bouřka, kvůli níž se natáhl celý páteční program. Včetně tréninku, který absolvovali jen náhradníci. Jedinci s větší zátěží v duelu proti Jižní Koreji zůstali na hotelu Sheraton, kde má tým vlastní regenerační místnost včetně posilovny. Tu hráči navštívili, ještě předtím únavu vyjezdili na rotopedech.
V sobotu mají naprosto volný program, je možné, že v rámci teambuildingu a odreagování stejně jako v New Yorku společně vyrazí na hromadnou akci ve městě. Kovbojských, ale i sportovních, kulturních či vodních radovánek je tady dost. A kouč Miroslav Koubek, jak už sám několikrát podotknul, není despotou, který by dospělé lidi držel na sílu zavřené na hotelu. Na dlouhé akci je extrémně důležitá psychika, jak už naznačoval doktor Petr Čechal. Takže nic proti ničemu.
Ale teď nechejme vyprávět fyzioterapeuta Martina Janouška, jak vypadali Koubkovi svěřenci po úvodní prohře v turnaji. „Smutně,“ odpoví nejdřív jednoznačně. „Nicméně zdravotně dobře. Nevím, jestli je úplně všechno v pořádku, nicméně jsme dost spokojení. Kontrolovali jsme data i pocity hráčů, zvládli to. Za to jsem rád. Věřím, že námi nastavená cesta ještě přinese ovoce,“ dodává zkušený expert.
Janoušek zároveň nepatří mezi ty, kteří by se drželi pouze čísel. Na stejnou úroveň staví i lidskost. „Data jsou důležitá, ale patří k tomu i empatie a pocit. Bez těchto věcí nejde sport dělat. Je potřeba mít obě tyhle misky vah u sebe a umět v nich číst. Důležité je i znát hráče delší dobu, vědět, jak se chovají po zátěži,“ zmiňuje další zásadní fakt. „Všichni mají odehráno hodně zápasů v sezoně, tohle všechno je potřeba dávat dohromady. Proto máme široký realizační tým, v němž komunikujeme.“
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Do Janouškova štábu přibyly před šampionátem dvě posily. Zatímco na EURO 2024 v Německu byli fyzioterapeutové ve čtyřech lidech, dneska jsou na šesti. „Chtěli jsme mít pro hráče ještě lepší servis,“ vysvětluje. „A musím říct, že kluci poslouchají. Dokonce jsem s nimi před pár dny mluvil znovu a dostali pochvalu za přístup. Doufám, že to tak bude pokračovat, nicméně je potřeba mít se na pozoru a být obezřetní. Chceme, ať za námi přichází i s kdejakou drobností.“
V Atlantě, kde Češi sehrají druhé utkání skupiny s JAR, budou zase jiné podmínky než v Mexiku. Nejen co se týče nadmořské výšky a počasí, ale i stadionu. Tamní nádherná aréna je, stejně jako například ta v Dallasu, klimatizovaná. Dýchat se bude zase jinak, snad lépe. Všichni se těší.
„Probíhají tam velké sportovní akce. Vědí, co dělají, a mají to zabezpečené tak, aby to fungovalo a aby se hráči cítili dobře,“ nebojí se. „Víte, sportovní zabezpečení mě velmi zajímá. Chtěl bych, aby se tahle věc v Česku zlepšila. Jestliže totiž nezlepšíme zázemí pro sportovce a trenéry, bude nám ještě dlouho trvat, abychom se celkově zlepšili,“ uzavírá Janoušek.
Účastnící pátečního tréninku
- Jindřich Staněk
- Lukáš Horníček
- Vladimír Darida
- David Douděra
- Tomáš Holeš
- Tomáš Chorý
- Lukáš Červ
- Mojmír Chytil
- David Jurásek
- Michal Sadílek
- Denis Višinský
- Hugo Sochůrek
- David Zima
- Jan Kuchta
- Adam Hložek
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0