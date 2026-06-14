Brazílie - Maroko 1:1. Atraktivní poločas, pak bitva. Vinícius parádně srovnal
Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C na mistrovství světa remizovali s Marokem 1:1. Čtvrtý tým posledního šampionátu v East Rutherfordu v New Jersey poslal do vedení Ismáíl Saibárí, za „Kanárky“ srovnal ještě v první půli Vinícius Júnior. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Soupeři se na šampionátu utkali podruhé a poprvé po 28 letech, kdy Brazílie zvítězila 3:0. Maroko natáhlo sérii neporazitelnosti na 30 zápasů.
Brazílie, s pěti triumfy nejúspěšnější země v dějinách světových šampionátů, se musela obejít bez svého historicky nejlepšího střelce Neymara, jehož trápí zranění. Zápas na MetLife Stadium, kde celý turnaj 19. července vyvrcholí, začali Maročané před 80 663 diváky velmi aktivně.
V 21. minutě otevřeli skóre po výstavní akci. Díaz našel Saibárího mezi dvěma brazilskými stopery a spoluhráč českého gólmana Kováře z PSV Eindhoven přeloboval vyběhnutého Alissona.
I nadále hrozili úřadující afričtí šampioni, paradoxně však ve 32. minutě tvrdou ranou z vápna srovnal Vinícius Júnior. V závěru úvodního dějství marocký gólman Bunú vyrazil Paquetovo zakončení ze vzduchu.
Zatímco první poločas nabídl zatím nejzajímavější dění z dosavadních zápasů na turnaji, ve druhém si ani jedno z mužstev nevypracovalo výraznější šanci. Jako kdyby oběma stačil bod. Až v desetiminutovém nastavení Alisson zbytečně vyrazil Ajnávího střelu a následně měl potíže s Amaimúního dorážkou. Brazílii čeká v dalším utkání Haiti, Maroko narazí na Skotsko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Haiti
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Skotsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0