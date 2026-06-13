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ONLINE: Brazílie - Maroko. Vinicius bez Neymara hraje na MS proti Hakimimu a spol.

Brazilský fptbalista Vinicius Junior
Brazilský fptbalista Vinicius JuniorZdroj: Profimedia.cz
Brazilský fotbalista Neymar
Marocký fotbalista Achraf Hakimi na MS 2022
Hráči Maroka na MS 2022
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabízí první velký šlágr základní části. Do turnaje v USA, Kanadě a Mexiku vstoupí s pěti tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci SEČ nastupuje v East Rutherfordu proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Ve žlutém dresu neuvidíme na hřišti hvězdného Neymara, který se léčí ze zranění lýtka. Zápas sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

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MS 2026 · PREDIKCE
14. 6. 2026 · 00:00
Brazílie
vs
Maroko
40%
25%
35%
Skupina CxG 1.40 – 1.25
Predikce aktualizována: 13. 6. 2026 18:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie00000:00
2Haiti00000:00
3Maroko00000:00
4Skotsko00000:00

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