ONLINE: Brazílie - Maroko. Vinicius bez Neymara hraje na MS proti Hakimimu a spol.
Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabízí první velký šlágr základní části. Do turnaje v USA, Kanadě a Mexiku vstoupí s pěti tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci SEČ nastupuje v East Rutherfordu proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Ve žlutém dresu neuvidíme na hřišti hvězdného Neymara, který se léčí ze zranění lýtka. Zápas sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|0
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|2
Haiti
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|0
|0:0
|0
|3
Maroko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Skotsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
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