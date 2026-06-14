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Haiti - Skotsko 0:1. Evropané v čele skupiny, na MS slaví první výhru po 26 letech

O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinnZdroj: ČTK / AP / Martin Meissner
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
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iSport.cz
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Skotští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v Bostonu Haiti 1:0 a vyhoupli se do čela skupiny C. Jejich první výhru na světovém šampionátu od roku 1990 obstaral ve 28. minutě John McGinn. Vítězové se v pátek v noci na stejném stadionu utkají s Marokem, Haiti čeká ve stejný den ve Filadelfii Brazílie. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Skotové jsou na turnaji podeváté, ale ještě nikdy nepostoupili ze základní skupiny. V závěru přípravy dali čtyři góly Curacau i Bolívii, ale v premiéře na šampionátu žádnou velkou ofenzivní smršť nepředvedli a v závěru jen bránili těsný náskok.

První šanci měl v sedmnácté minutě Scott McTominay, jehož start byl nejistý kvůli žaludečním potížím. Záložník, který byl hned po svém přestupu do Neapole vyhlášen nejužitečnějším hráčem italské ligy, trefil tyč. O jedenáct minut později haitský brankář Placide, který chytá v Bastii ve druhé francouzské lize, jen vyrazil centrovaný míč a McGinn ho i díky nešťastné Bellegardově teči poslal do sítě.

Záložník Aston Villy a nejlepší střelec současného skotského týmu si připsal 21. gól v reprezentaci a ukončil svůj střelecký půst, který trval od listopadu 2024. Stejný hráč mohl po změně stran přidat pojistku, ale podruhé mířil vedle branky.

Tým z Karibiku, podle žebříčku FIFA druhý nejslabší na turnaji po Novém Zélandu, hrál s evropským favoritem překvapivě vyrovnanou partii. Předčil ho jak v držení míče, tak v počtu střel na branku a ve druhém poločase měl jasně navrch. Ale v koncovce mu scházela přesnost. Neprosadil se ani Isidor, který střílí góly v anglické lize v Sunderlandu. Pět minut před koncem byl blízko k vyrovnání Pierrot, jehož hlavička jen těsně minula levou tyč.

Skotové po změně stran ani jednou neohrozili branku, ale první tři body uhájili. Ve skupině je čekají ještě Maroko a Brazílie, tedy stejné týmy, s nimiž při poslední účasti na MS ve Francii v roce 1998 prohráli. Jejich poslední výhra byla ještě o osm let starší, v roce 1990 zdolali Švédsko. Haiťané jsou na mistrovství světa teprve podruhé. V roce 1974 prohráli všechny tři zápasy a ani v neděli na bod nedosáhli.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Skotsko11001:03
2Brazílie10101:11
3Maroko10101:11
4Haiti10010:10

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