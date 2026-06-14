Austrálie - Turecko 2:0. Hořký návrat po 24 letech. Papírový favorit se na MS trápil
Fotbalistům Turecka nevyšel návrat na mistrovství světa po 24 letech. V úvodním zápase skupiny D podlehli ve Vancouveru Austrálii 0:2. Utkání rozhodli svými góly ve 27. minutě Nestory Irankunda a v 75. minutě Connor Metcalfe. Austrálie, která startuje na MS pošesté v řadě, vyhrála zahajovací duel po sérii čtyř nezdarů. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
V opatrném začátku zahrozili Turci dvěma střelami, ale ani jeden pokus se mezi tyče nevešel. Australané spoléhali na svoji výškovou převahu při standardních situacích, jenže turecká obrana si vysoké hráče soupeře spolehlivě hlídala a nepustila je do zakončení.
Ve 27. minutě nejprve pálil tvrdě Güler, jenže z rychlého protiútoku se nezformovanou obranou tureckého celku prosmýkl Irankunda a nedal Cakirovi šanci. Dvacetiletý útočník druholigového anglického Watfordu se stal nejmladším australským střelcem v historii mistrovství světa.
Turci po inkasovaném gólu zvýšili útočné obrátky a byli blízko vyrovnání, jenže střela Bardakciho skončila jen na tyči. Na jejich převahu odpovídal soupeř brejky. Brankou povzbuzený Irankunda zaměstnával zadní řady Turecka. Jednou tvrdě pálil Bos, ale minul.
Po přestávce Turci tlak ještě vystupňovali, přispěl k tomu i střídající Kenan Yildiz z Juventusu. Australané ale pečlivě bránili a využívali každou možnost k brejku. Blízko k druhému gólu svého týmu měl Souttar.
Nápor Turecka řídil Güler. Hráč Realu Madrid v 57. minutě pálil tvrdě z přímého kopu a v 66. minutě ze hry, ale ani jedna z nadějných střel vyrovnání nepřinesla. Když se Turci nadechovali k závěrečnému náporu, dostal je do úzkých Metcalfe. Záložník německého St. Pauli po brejkovém výpadu vystřelil z 20 metrů a míč zapadl k tyči Cakirovy brány.
Dvoubrankové manko ještě více vybičovalo Turky k ofenzivě, ale australská obrana nápor vydržela bez úhony a svěřenci trenéra Popovice mohli slavit cennou výhru.
V dalším zápase se Australané v pátek od 21 hodin SELČ utkají s USA, které v prvním utkání porazily Paraguay 4:1. Turecko bude s Jihoameričany bojovat o první body do tabulky v sobotu od 5.00 SELČ.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Turecko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0