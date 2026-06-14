ONLINE: Austrálie - Turecko. První zápas skupiny D, oslaví Turci vítězný návrat na MS?
Skupina D na fotbalovém mistrovství světa startuje zápasem mezi Austrálií a Tureckem. Turci se na mundialu naposledy objevili v roce 2002 a vybojovali bronz. Jejich soupeř je na MS pošesté v řadě. Duel začíná ve Vancouveru v 6:00 SEČ a vy ho sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Turecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0