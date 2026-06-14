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ONLINE: Austrálie - Turecko. První zápas skupiny D, oslaví Turci vítězný návrat na MS?

Fotbalisté Austrálie
Fotbalisté AustrálieZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Turecka
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Skupina D na fotbalovém mistrovství světa startuje zápasem mezi Austrálií a Tureckem. Turci se na mundialu naposledy objevili v roce 2002 a vybojovali bronz. Jejich soupeř je na MS pošesté v řadě. Duel začíná ve Vancouveru v 6:00 SEČ a vy ho sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

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MS 2026 · PREDIKCE
14. 6. 2026 · 06:00
Austrálie
vs
Turecko
40%
25%
35%
Skupina DxG 1.41 – 1.24
Predikce aktualizována: 14. 6. 2026 02:30
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#TýmZVRPSkóreB
1USA11004:13
2Austrálie00000:00
3Turecko00000:00
4Paraguay10011:40

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