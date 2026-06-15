Příběh kapverdského zázraku na MS: z trpaslíka je fenomén, má identitu bojovníků
Když v říjnu minulého roku slavily postup po výhře 3:0 nad Svazijskem, počtem obyvatel se staly Kapverdy druhou nejmenší zemí, která se kdy na fotbalové mistrovství světa kvalifikovala. Že africké souostroví a donedávna první Island později trumflo Curacao? Na senzaci to nic neměnilo. „Modré žraloky“, jak se fotbalistům z Kapverd přezdívá, čeká historická premiéra na světovém šampionátu. V pondělí od 18:00 vyzvou v Atlantě Španělsko, úřadujícího mistra Evropy. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Možná až ve chvíli, kdy na opačné straně placu uvidí Pedriho, Rodriho, Fabiána Ruize či Ferrana Torrese, kapverdským fotbalistům dojde, jakého úspěchu dosáhli. Koukat můžou i na Lamina Yamala, nad jehož startem však visí otazník. Zkrátka postoupit na mundial není žádná samozřejmost, pro podobně malé zemičky obzvlášť.
Kapverdy si vstupenku na světový šampionát zajistily už 13. října 2025 jako devatenáctý celek v pořadí, pokud odečteme tři pořadatelské země. Nepotřebovaly na to ani africkou baráž. V kvalifikační skupině D dokonce předstihly Kamerun, který chybí na největším světovém jevišti teprve potřetí od roku 1990.
Přitom „Modří žraloci“ byli dlouhá léta bráni za naprostého outsidera a fotbalového trpaslíka. V Česku jste dříve znali snad jen Fernanda Nevese, bývalého obránce, jenž si svými výkony a temperamentem získal srdce fanoušků Baníku a Slavie.
Zlom nastal až před zhruba patnácti lety, kdy se počtem obyvatel půlmilionové souostroví dostalo do čtvrtfinále Afrického poháru národů. Podobný úspěch zopakovalo i deset let poté, když ve stejné fázi turnaje padlo s Jihoafrickou republikou až v penaltovém rozstřelu.
Co se změnilo, že najednou patří Kapverdy ke špičce svého světadílu? Jen pro připomenutí, na mistrovství světa se dostalo jen deset z celkových třiapadesáti afrických uchazečů.
Základem jejich vzestupu je rozsáhlá diaspora. Fotbalová federace už několik let sahá do jiných zemí, kde vyhledává hráče s kapverdskými kořeny. Právě ti teď tvoří reprezentační základ, v němž všichni nominování působí v zahraničních ligách. Nejčastěji v Portugalsku, Španělsku či Turecku.
Paradoxní je, že více hráčů současného výběru se narodilo v nizozemském Rotterdamu než v kapverdském hlavním městě Praia. „Dnes chce hrát za nás každý,“ má jasno technický ředitel reprezentace.
V roli hlavního kouče všechno zastřešuje Pedro Leitao Brito, běžně známý jako Bubista. Tichý, ale nebývale charismatický chlapík stojí v čele národního týmu od ledna roku 2020. Zaujme především to, že po hráčích vyžaduje, aby mluvili kreolsky, hlavním jazykem Kapverd. „Tohle je oficiální jazyk národního týmu. Někdy se hráči snaží mluvit jinými jazyky, ale já jim to nedovolím. Chceme, aby se identita Kapverd zachovala,“ říká šestapadesátiletý kouč.
Momentálně největší hvězdou jeho mančaftu je pětadvacetiletý stoper španělského Villarrealu Logan Costa, jehož hodnota dosahuje podle webu Transfermarkt patnácti milionů eur. V letošní sezoně však dlouho pauzíroval, kvůli vážnému zranění předního zkříženého vazu nehrál od července do května. V lize stihl až poslední dva špíly a následně i ty přátelské se Srbskem a Bermudami.
V době, kdy se odevzdávala nominace na světový šampionát, stačilo Costovi k pozvánce jen čtrnáct odehraných minut proti Vallecanu. „Celý rok jsme spolu byli v kontaktu. Věděl jsem, jak na tom je,“ líčí Bubista na adresu hráče, jenž je všeobecně považován za technicky nejvyspělejšího Kapverďana.
Tým bude spoléhat i na Jamira Monteira, zkušeného záložníka, který by měl zajistit servis pro forvarda Dailona Livramenta. Ačkoliv pětadvacetiletý hráč portugalského Casa Pia nepatří mezi nejobávanější šutéry, v Kapverdách ho berou za národního hrdinu. Takovou nálepku si vysloužil parádní individuální akcí, díky které zdolaly Kapverdy v kvalifikaci Kamerun. „Pokud dá gól i na mistrovství, postavíme mu sochu,“ hlásila skupinka fanoušků po postupu na mundial.
„Modří žraloci“ tam budou spoléhat na týmový duch, kompaktnost a identitu bojovníků. Jen těmito vlastnosti můžou překvapit v přetěžké skupině, kde je kromě Španělů čeká Uruguay a Saúdská Arábie. „Budeme čelit týmům světové úrovně, proto je naše filozofie jasná,“ burcuje kouč.
Kapverdy se vyznačují organizovanou a vyspělou hrou. V kvalifikaci byly nebezpečné především ze standardních situací, z nichž daly hned 40 % svých gólů. Na Španěly pravděpodobně vyběhnou s rozestavením 4-2-3-1. A také s obrovskou touhou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Saúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Španělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0