Zmatky při šlágru: expert se divil, proč VAR „přehlédl“ chybu. U Brazilců to bylo jinak
Upravená pravidla se na fotbalovém mistrovství světa v Americe teprve vrývají pod kůži. Při nedělním utkání mezi Brazílií a Marokem (1:1), které zejména v prvním poločase náramně bavilo, se diskutovalo o špatně (ne)nařízených rohových kopech. Určitě nešlo o klíčové situace zápasu, ale videorozhodčí nechal jednu chybu být, druhou opravil. Ani expert nejprve nechápal proč. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Začalo se velmi svižně. Brazilci se dostali v úvodních minutách pod tlak, nefungovala jim defenzivní činnost. Maroko je přehrávalo, tlačilo. Bylo zkrátka silnější. Gólman Alisson Becker čelil za první poločas dvanácti střelám.
Nebezpečí hrozilo rovněž z pravé strany, na které se pohyboval rychlostně vybavený obránce Maroka Ašraf Hakimí. V sedmé minutě se dostal do pokutového území a pravačkou se pokusil dostat přízemní a tvrdý centr před branku. Míč proletěl až za lajnu.
Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič signalizoval odkop od branky, s čímž hráč Paris Saint-Germain viditelně nesouhlasil. Opakované záběry skutečně odhalily Gabrielovu teč, přesto se ve hře pokračovalo dál.
„Máme tady další situaci, kdy teč je evidentní. VAR ji určitě vidí, ale zatím nezasáhl. Co tuším, zatím ještě nikdy nezměnil roh, ani teď se to nestalo,“ vyprávěl expert Luděk Zelenka v živém přenosu České televize.
Narážel tím pochopitelně na úpravu pravidel, která vešla v platnost už pro aktuální šampionát hraný v Kanadě, Spojených státech amerických a Mexiku. Videorozhodčí může nově přezkoumat také situace ohledně rohových kopů, k čemuž nakonec v atraktivním utkání základní skupiny C došlo.
Brazilec Matheus Cunha se v 82. minutě za stavu 1:1 vrhnul do vápna, bránil ho natěsno Ayyoub Bouaddi. Balon se ze souboje vykutálel za postranní čáru. Sudí nařídil standardní situaci pro „Kanárky“, následně rozhodnutí změnil na odkop od brány, a to na základě rady kolegů od videa. „Teď může,“ shodli se komentátoři České televize.
Pojďme si říct, jak je to možné. Opakování je matka moudrosti. VAR může ověřit jenom to, jestli byl rohový kop správně nařízený. Vše navíc musí být zjevné a rychlé, aby hra plynula. Kontrole však nepodléhá situace, kdy rozhodčí ukáže na odkop od branky, i když verdikt měl být opačný.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0