Na návštěvě v shopu FIFA. Magický dres USA? Vytáhněte přes 4 tisíce. Český vyjde na...
PŘÍMO Z DALLASU | Prodej reklamních předmětů je pro FIFA jedním z klíčových zdrojů příjmů. A podle toho to na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku vypadá. Na shopy s oficiálním merchandisingem narazíte na letišti, v centrech, u stadionů a logicky ve fanzónách. Ta v Dallasu je obří a podle toho vypadá i FIFA Store. Je obrovský. A točí se v něm hromada peněz. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Na úvod pár astronomických ekonomických čísel: Světová fotbalová federace vydělala na licencích a merchandisingu během čtyřletého cyklu mistrovství světa v Kataru celkem 769 milionů dolarů (v přepočtu přibližně 17,4 miliardy Kč). Tento výsledek, který zahrnuje celosvětový prodej oficiálních předmětů, byl o více než čtvrtinu vyšší než v předchozím cyklu šampionátu v Rusku.
Během samotného turnaje v Kataru provozovala FIFA vůbec nejrozsáhlejší licenční a maloobchodní program ve své historii. Prodej probíhal nejen ve více než 150 stáncích přímo na osmi stadionech, ale i ve vlajkovém obchodě na mezinárodním letišti v Dauhá. K nejprodávanějším artiklům patřily plyšové hračky maskota La'eeba, oficiální zápasové míče Adidas, repliky trofejí a fanouškovská trička.
V Severní Americe má dojít na totální žně. Zaprvé se turnaje účastní o šestnáct týmů víc, což znamená dramatický nárůst fanoušků a logicky i prodeje. Hraje se ve třech zemích, i to zvyšuje možnosti na příjmové straně. A teď si sedněte: FIFA plánuje na mistrovství světa v roce 2026 své příjmy drasticky navýšit a očekává překonání všech historických rekordů. Podle oficiálních finančních plánů a rozpočtů cílí pro samotný rok 2026 na příjmy ve výši 8,9 miliardy dolarů, což představuje obrovský skok oproti předchozímu šampionátu v Kataru. O více než desetinásobek…
Dresy, kšiltovky, ale i kosmetické tašky
V Dallasu je krátce po poledni, ve fanouškovské vesnici běží na obřích projekcích zápas mezi Švýcarskem a Katarem, návštěvníky však víc zajímá oficiální shop FIFA. Je v něm plno, stovky lidí se prochází sem a tam, očima hledají, co si pořídit. Prostor je vážně veliký, ale nikdo nikomu nepřekáží. A když přece jen, v klidu počká. Každý ví, že se na něj dostane.
Prostoru dominuje masivní stěna s dresy všech účastníků šampionátu. Na opačné straně visí druhá varianta, ta více barevná, nápaditá. V případě Česka se jedná o bílou sadu s hnědým lemováním.
Kromě dresů si můžete vybrat trika s krátkým i dlouhým rukávem, tílka, mikiny, nepromokavé bundy, nepřeberné množství kšiltovek, míče různých velikostí, odznáčky, pro dámy kosmetické taštičky a plno dalších předmětů. Vyšší ceny nejsou problémem. Prakticky každý chce mít, kromě zážitků, i materiální vzpomínku na šampionát. U kas sice jsou fronty, ale všechno běží hladce, postojíte si sotva pět minut.
Ze zkušenosti z Dallasu je vysoce pravděpodobné, že FIFA svůj finanční plán splní. Možná i přeplní.
Ceny ve FIFA Official Store v Dallasu
Produkt
Cena
Dres USA
210 dolarů
Ostatní dresy
130 dolarů
Mikina
55 dolarů
Kšiltovka
45 dolarů
Deka
45 dolarů
Triko
40 dolarů
Šála
45 dolarů
Oficiální míč
80 dolarů
Ostatní míče
25/30 dolarů