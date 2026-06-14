Brazílie chce víc. Ancelotti se omluvil, Vinícius jako záchrana: „prda“ letěla přes stovku
Neymar je stále zraněný, všechno se točí kolem jiné hvězdy. Vinícius Júnior má být klíč k úspěchu brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Po nedělním vstupu do turnaje v Americe proti Maroku (1:1) se postavil vedle legendárního útočníka Ronalda a přebral oficiální cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Přesto nebyl spokojený: „Chceme víc.“ Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Očekává se od něj opravdu hodně. Vinícius Júnior se ještě před startem šampionátu posadil před novináře a spustil: „Nejsem tady proto, abych se stal nejlepším hráčem turnaje, ale abych pomohl vrátit Brazílii na vrchol.“ Že se mohou podařit oba body zároveň, naznačil už proti Maroku.
Z levé strany se dostal do vápna, pravou nohou udělal pět rychlých doteků s míčem a vystřelil na branku. Před víc než 80 tisíci diváky na MetLife Stadium, kde se odehraje finále, ukázal další moment geniality. Trefil se přesně, tvrdě a nádherně.
„Tohle je přesně okamžik, kdy se ukáže ve své nejlepší podobě,“ řekl bývalý anglický gólman Joe Hart, který spolukomentuje živé přenosy pro BBC. „V zápase nebyl moc vidět, to je pravda. Ale hráče jeho kvalit na té největší scéně prostě nejde kritizovat,“ dodal.
Ve 32. minutě srovnal skóre a zařídil Brazílii, že neprohrála ani jeden z úvodních zápasů na mistrovství světa od roku 1934. „Vedl si dobře, byl velmi nebezpečný. Myslím, že má všechny předpoklady k tomu, aby odehrál skvělé mistrovství světa,“ prohodil trenér Carlo Ancelotti.
Ofenzivní hráč Realu Madrid dal už desátý reprezentační gól. Jeho střela letěla na branku podle statistik rychlostí 101 kilometrů za hodinu. „To je prda,“ reagoval s úsměvem ligový hráč Milan Petržela ve studiu České televize. „Ani nevím, kolik mají moje střely, neměřím si to. On to ale narve přímo nártem a ta střela letí,“ pokračoval v analýze.
Otazníky, střídání a omluva trenéra
Míče se dotknul za celý zápas třiapadesátkrát, ve vápně pětkrát. Nakonec zaznamenal jedinou střelu na branku s hodnotou očekávaného gólu 0,08. „Vinícius se vám třikrát nevrátí, ale pak to vezme na sebe a vyřeší to tak, jak to vyřešil. Je extratřída,“ přihodil další z hostů televizního studia David Pavelka, autor českého gólu proti Brazílii.
„Kanárci“ však prohloubili otazníky kolem funkčnosti mužstva. Ancelottiho svěřenci nechytli začátek zápasu. Maroko je zatlačilo, bylo nebezpečné z protiútoků a jen za první půli mělo dvanáct střel. Brahim Díaz vyslal ve 21. minutě skvělou průnikovou přihrávkou do úniku Ismáila Saibárího, který přeloboval brankáře Allisona Beckera.
Už po poločase došlo ke dvojímu střídání, ze hry šel špatně hrající záložník Casemiro a obránce Ibanez. Příčin defenzivních propadů ale bylo víc. Jak je Vinícius platný směrem dopředu, při obranné činnosti tolik nepomůže. Když experti ve studiu rozebírali důvody brazilských propadů na videu, vracel se zrovna v chůzi. „Je to brazilská DNA, dozadu jsou choulostiví. U Viniho je to extrém,“ zasmál se Pavelka.
Ancelotti se pak na tiskové konferenci omluvil za výkon mužstva zejména v první půli, ve druhé přišlo viditelné zlepšení. „Je mi líto, že jsme nehráli tak dobře, jak jsme doufali,“ citoval italského kouče server BBC. „Výsledek není špatný, ale musíme hrát lépe. To je naprosto jasné. Nejsem zklamaný, ale ani spokojený. Ne všechno bylo perfektní a musíme přijmout kritiku,“ doplnil.
Podobně se vyjádřil také Vinícius. „Děkuji, Bože. Chceme víc a budeme se zlepšovat. Pojďme společně, Brazílie!“ napsal po utkání na sociální síti Instagram.
Je pochopitelně i na něm, kam až Brazílie na turnaji dojde.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0