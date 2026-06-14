V amfiteátru s Brazilci, kam se vejde 35 tisíc fanoušků. Vinícius odpálil karneval
PŘÍMO Z DALLASU | Hraje Brazílie. To je pokaždé svátek. V restauracích bývá plno. Riskovat hledání volného místa a nestihnout začátek zápasu se nevyplácí. Ideálním prostorem sledovat fotbalový trhák mezi Selecao a Marokem je v obří fanzoně Fair Park v Dallasu, která je schopná pojmout až pětatřicet tisíc fanoušků. Ale co především, mistrovství světa se tady sleduje v unikátním amfiteátru. Na Brazilce plno nebylo. I tak byla atmosféra naprosto úžasná. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Z rozlehlého parkoviště jezdí žlutý vlak na kolech přímo do obří fanzony. Vypadá tak trochu jako dětská souprava někde v zoologické zahradě. Z dálky velikost mate. Vyberete si jeden ze tří vagónů, usměvavá Američanka za volantem uctivě pozdraví a odveze vás zhruba půl kilometru ke vchodu.
Vstup je zdarma, musí se však dodržet, zejména kvůli bezpečnosti, několik pravidel. Každý návštěvník si musí předem zajistit bezplatný digitální lístek přes oficiální aplikaci FIFA. Pokud by náhodou bylo ve fanouškovské vesnici pětatřicet tisíc lidí, dovnitř se nedostanete ani s platnou vstupenkou. Musíte počkat, až někdo zónu opustí.
Na Brazilce s Marokem mohlo být na místě okolo dvaceti tisíc fanoušků z různých koutů světa. Všude bylo dost prostoru. Lidé si mohli v klidu koupit občerstvení, pohodlně si s ním sednout. Nabídka byla pestrá, zahrnovala kuchyně z různých koutů světa, taky typické texaské barbecue a pokrmy zohledňující specifické diety. Jedno jídlo stálo mezi čtyřmi až pěti stovkami českých korun.
Co mají Američané vychytané, jsou doplňkové služby. Herní zóny s interaktivními fotbalovými hrami jsou samozřejmostí, Fair Park v Dallasu však nabízí také bezplatnou hydratační stanici pro doplňování vody, což se v dallaském parnu (v sobotu bylo 36 stupňů) náramně hodí. Je zde také senzorická místnost - jakési klidné zázemí pro lidi s autismem. Modlitebna. K dispozici jsou i audiokomentáře pro slabozraké. Komfort je prostě maximální.
Hukot Brazilců a sezení jako v kině
Zbývá půlhodina do začátku zápasu mezi Brazílií a Marokem. Mezi fanoušky začne převládat žlutá. Jak to dopadne? „Pro mě je největší hvězdou naší historie Neymar. Proto určitě vyhrajeme,“ směje se sličná Olivia v brazilském dresu. „Ne, ne, nejlepší byl přece Pelé,“ oponuje přítel Luca. Přidávají se další. Někdo jmenuje Ronaldinha Gaúcha, jiný Ronalda. Nejvýraznější shoda ale panuje na Pelém, který Brazílii přivedl třikrát k titulu mistra světa.
Davy míří kamsi dozadu. Jdeme také. Za chvílí vstupujeme do neskutečného amfiteátru The Pavilion. Jde o jakési obří open-air náměstí pokryté fanoušky. V dolních prostorách sedíte jako v kině a sledujete tři obří obrazovky. Na sezení se vejde až čtyři tisíce lidí.
Další desetitisíce se s přehledem vměstnají na chloubu celého prostoru – unikátní travnatý svah. Vzhledem k tomu, že stoupá prudce vzhůru, má každý návštěvník dokonalý výhled a přehled o zápasovém dění. Trávník je měkký, precizně udržovaný. Když máte chuť na drink, nebo pizzu, stavíte se v některém z vrchních stánků. Jak jednoduché.
Začíná zápas. Fanoušci sedí na dekách, popíjí pivo. Jakmile se na obrazovkách objeví Neymar na střídačce, nebo Ronaldo ve VIP lóži, neslyšíte vlastního slova. Brazilci ječí, křičí, tleskají, hučí. Po první brance Maroka však nálada rychle klesá dolů. Pak se míče chopí Vinícius Júnior, pravačkou trefí šibenici a v Dallasu vypukne karneval jako v Riu.
Že už další gól nepadne, nevadí. Za tohle návštěva Fair Parku stála.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0