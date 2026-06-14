Německo - Curacao 7:1. Outsider i přes debakl slavil! Historický zápis, trenér brečel
Když se kvalifikovali na turnaj, očekávání i ve vlastní zemi byla minimální. Gól, případně jedna až dvě remízy, a hráči Curacaa by byli pro stopadesátitisícový ostrov za bohy. Na body to v prvním kole skupiny proti gigantům z Německa opravdu nebylo, přesto si fotbalový trpaslík už jeden cíl splnil. Při premiéře na světovém šampionátu si připsal gól. A že na tabuli nakonec skóre nakonec svítilo 1:7? Vedlejší... Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Unikátní tým, je totiž z nejmenší země v historii mistrovství světa. Přesto údajně přicestovaly na premiéru Curacaa na světovém šampionátu 3 tisíce fanoušků, tedy 2 % celého obyvatelstva. „Popsal bych nás jako jednu velkou rodinu. V autobuse, na hotelu či v šatně, si vždy pouštíme hudbu, jsme šťastní, jsme tu pro sebe,“ popsal tým i svůj národ před zápasem Livano Comenencia.
Ještě nevěděl, že právě on bude národním hrdinou. Ve 21. minutě se vrhl se spoluhráči do protiútoku, dostal se k odraženému balonu a tečovanou střelou poslal míč za záda veteránského brankáře Manuela Neuera. Stav byl 1:1, stadion pulzoval nadšením. „V dosavadním průběhu jde o největší moment turnaje,“ reagoval web The Athletic.
Bylo vidět, že modré dresy mají v ochozech buďto nadvládu, nebo jsou alespoň více slyšel, ačkoliv z Karibiku do Houstonu je to přes 3 tisíce kilometrů. Když tedy Němci předváděli parádní kombinace a proměňovali (někdy pálili) jednu šanci za druhou, stadion jen obdivně mručel. Když se hráčům Curacaa povedlo vyměnit si třikrát míč, davy šílely.
Po vyrovnání na 1:1 se zdálo, že by se třeba mohl stát i fotbalový zázrak, ale s kvalitou Němců v porovnání se státem, který ani nemá profesionální soutěž, to bylo pouhé zdání. Po slabší chvíli se výběr Juliana Nagelsmanna sebral a svého soupeře roztrhal poměrem 7:1, dvakrát se trefil Kai Havertz.
Trpaslík proti obrovi
„Věřím, že Němci dojdou hodně daleko. Tady podcenili některé situace, a z jedné pak padla branka. Jinak to může být ale příjemný vstup do turnaje,“ řekl o poločase ve studiu ČT Sport bývalý útočník Pavel Kuka a na adresu Curacaa dodal: „Sympatický výkon trpaslíka proti obrovi.“
Jak moc pro Curacao znamená, že se vůbec účastní, ukázal začátek utkání. Kamery si vybraly nizozemského trenéra Dicka Advocaata. Logicky, v 78 letech se stal nejstarším trenérem v historii mundialu. A když hrála hymna karibského státečku, vytahoval legendární reprezentační trenér kapesník a utíral si oči plné slz. Rozhodně nebyl na stadionu či televizních obrazovek jediný.
Před začátkem utkání navíc Curacao muselo veřejně obhajovat status týmu hrající mistrovství světa. Společně s dalšími dvanácti „menšími“ účastníky se podepsalo k vyjádření, které se ohrazuje vůči slovům šéfa UEFA Aleksanda Čeferina o tom, že rozšířený mundial tvoří nezajímavé zápasy.
„Za každým národem stojí komunity, které vidí fotbal jako zdroj hrdosti, naděje a jednoty. Za každou kvalifikací jsou roky práce a investic. Pro mnohé z nás není účast na mistrovství světa jen sportovním úspěchem, ale okamžikem, který inspiruje generaci a vytváří vzpomínky na celý život,“ stojí v prohlášení, kde jsou podařené i Kapverdy, Uzbekistán, Haiti či Kongo.
Pro Curacao bude moment, který možná inspiruje generace, gól, který vstřelil Commenencia. I přes brutální skóre se atmosféra na stadionu neměnila. Diváci dál tančili, zpívali, zkrátka párty. A jestli byl debakl 1:7 fotbalově nezajímavý, to už je jen a pouze na divákovi.