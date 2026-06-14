ONLINE: Německo - Curacao. Nejmenší zemi na MS čeká těžký start, odolá útočné síle favorita?
Němečtí fotbalisté dnes rozehrají mistrovství světa proti debutantovi a nejmenší zemi v historii šampionátů Curacau. První duel skupiny E, kterou doplní Pobřeží Slonoviny a Ekvádor, je zajímavý také tím, že proti sobě svede nejmladšího a nejstaršího trenéra šampionátu - Juliana Nagelsmanna a Dicka Advocaata. Zápas v americkém Houstonu, který začíná v 19 hodin, sleduje ONLINE web iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>