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ONLINE: Německo - Curacao. Nejmenší zemi na MS čeká těžký start, odolá útočné síle favorita?

Jeremy Antonisse slaví branku v přípravném zápase
Jeremy Antonisse slaví branku v přípravném zápaseZdroj: Pong Pong / Profimedia
Livano Comenencia uprostřed oslav hráčů Curacaa
Dick Advocaat a Cor Pot, trenéři Curacaa
Lennart Karl v akci v dresu německé reprezentace
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Němečtí fotbalisté dnes rozehrají mistrovství světa proti debutantovi a nejmenší zemi v historii šampionátů Curacau. První duel skupiny E, kterou doplní Pobřeží Slonoviny a Ekvádor, je zajímavý také tím, že proti sobě svede nejmladšího a nejstaršího trenéra šampionátu - Juliana Nagelsmanna a Dicka Advocaata. Zápas v americkém Houstonu, který začíná v 19 hodin, sleduje ONLINE web iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
14. 6. 2026 · 19:00
Německo
vs
Curaçao
67%
15%
18%
Skupina ExG 2.07 – 0.58
Predikce aktualizována: 14. 6. 2026 12:30
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