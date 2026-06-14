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ONLINE: Nizozemsko - Japonsko 0:0. Taktická bitva v první půli, Malena zastavil Suzuki

Japonský záložník Keito Nakamura se snaží vyzrát na Denzela Dumfriese z Nizozemska
Japonský záložník Keito Nakamura se snaží vyzrát na Denzela Dumfriese z NizozemskaZdroj: ČTK / AP / Julio Cortez
Japonský záložník Daiči Kamada se pokouší prostrčit míč mezi dvojicí nizozemských hráčů
Duel mezi Nizozemskem a Japonskem hostil obří stadion v americkém Dallasu
Crysencio Summerville z Nizozemska se snaží přejít přes japonského útočníka Daizena Maedu
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Utkání Nizozemska s Japonskem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny F. Do té patří i Tunisko a Švédsko. Evropský tým trenéra Ronalda Koemana patří mezi největší favority šampionátu, na úvod ale v Dallasu narazí na Japonce. Ti vyhráli šest posledních přípravných zápasů, během nichž dokázali porazit Brazílii či Anglii. Výkop je naplánován na 22.00 a web iSport bude duel sledovat v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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