ONLINE: Nizozemsko - Japonsko 0:0. Taktická bitva v první půli, Malena zastavil Suzuki
Utkání Nizozemska s Japonskem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny F. Do té patří i Tunisko a Švédsko. Evropský tým trenéra Ronalda Koemana patří mezi největší favority šampionátu, na úvod ale v Dallasu narazí na Japonce. Ti vyhráli šest posledních přípravných zápasů, během nichž dokázali porazit Brazílii či Anglii. Výkop je naplánován na 22.00 a web iSport bude duel sledovat v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>