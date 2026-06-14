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ONLINE: Nizozemsko - Japonsko. První duel skupiny F, Holanďané úvodní zápasy na MS historicky umí

Jan Paul van Hecke a Virgil van Dijk, stopeři Nizozemska
Jan Paul van Hecke a Virgil van Dijk, stopeři NizozemskaZdroj: Marcel ter Bals / Profimedia
Ronald Koeman na tiskové konferenci
Frenkie de Jong v přípravném zápase v Alžírskem
Tijjani Reijnders
Japonci v generálce před mistrovstvím světa
Ko Itakura z Japonska
Japonský obránce Takehiro Tomiyasu
Ao Tanakam, záložník Japonska
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Utkání Nizozemska s Japonskem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny F. Do té patří i Tunisko a Švédsko. Evropský tým trenéra Ronalda Koemana patří mezi největší favority šampionátu, na úvod ale v Dallasu narazí na Japonce. Ti vyhráli šest posledních přípravných zápasů, během nichž dokázali porazit Brazílii či Anglii. Výkop je naplánován na 22.00 a web iSport bude duel sledovat v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
14. 6. 2026 · 22:00
Nizozemsko
vs
Japonsko
36%
25%
39%
Skupina FxG 1.27 – 1.38
Predikce aktualizována: 14. 6. 2026 12:30
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