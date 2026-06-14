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ONLINE: Pobřeží slonoviny - Ekvádor. Afričané jsou na MS po 12 letech, nastoupí Preciado?

Angelo Preciado v národním dresu
Angelo Preciado v národním dresuZdroj: SOPA Images/ Profimedia
Moises Caicedo (vlevo) v souboji s Andresem Cubasem z Paraguye
Enner Valencia
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Ekvádoru rozehrají mistrovství světa v noci na pondělí proti Pobřeží Slonoviny. Afričané se na vrcholnou scénu vracejí po 12 letech Ekvádor od předloňského září neprohrál 19 zápasů v řadě. Na MS je podruhé za sebou, ze skupiny ale z dosavadních čtyř startů postoupil jen jednou. V jeho kádru nechybí ani bývalý sparťan Ángelo Preciado. Druhý duel skupiny E, který začíná v 1.00, sleduje web iSport v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

MS 2026 · PREDIKCE
15. 6. 2026 · 01:00
Pobřeží slonoviny
vs
Ekvádor
36%
26%
38%
Skupina ExG 1.29 – 1.36
Predikce aktualizována: 14. 6. 2026 18:30
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