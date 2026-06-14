ONLINE: Pobřeží slonoviny - Ekvádor. Afričané jsou na MS po 12 letech, nastoupí Preciado?
Fotbalisté Ekvádoru rozehrají mistrovství světa v noci na pondělí proti Pobřeží Slonoviny. Afričané se na vrcholnou scénu vracejí po 12 letech Ekvádor od předloňského září neprohrál 19 zápasů v řadě. Na MS je podruhé za sebou, ze skupiny ale z dosavadních čtyř startů postoupil jen jednou. V jeho kádru nechybí ani bývalý sparťan Ángelo Preciado. Druhý duel skupiny E, který začíná v 1.00, sleduje web iSport v ONLINE přenosu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>