Pobřeží slonoviny - Ekvádor 1:0. Jihoameričané smolně padli skoro po dvou letech, hrál i Preciado
Dvě břevna, jedna tyč, a přesto prohra. Ekvádor je ve smutku po utkání proti Pobřeží slonoviny, v němž padl 0:1, i když byl lepší. Nejlepší dosavadní zápas mistrovství světa rozhodl v 90. minutě Amad Diallo. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Potkaly se dva nejmladší týmy mistrovství světa a možná proto měl zápas takový švuňk. Nahoru a dolů, přičemž nahoru to tahali hlavně Ekvádorci. Byla to vážně jízda. Rychlost i technika v jednom balení, což jsou přesně ty dovednosti, které tak postrádá české národní mužstvo.
Oba týmy dokazovaly, že mají v zádech pozoruhodnou sérii. Pobřeží slonoviny v devíti zápasech kvalifikace nedostalo ani branku, Ekvádor nabízel šňůru devatenácti utkání v řadě bez porážky s pouhými šesti obdrženými brankami.
Hlavně u afrického týmu mohla a snad i měla série skončit. Ekvádorci spustili nechutný presink a vytvářeli si šance. Jenže buď stříleli nad, nebo tloukli do tyčí. Trefili dvě břevna a tyč a stali se čtvrtým týmem v historii turnaje, který s takovou bilancí prohrál zápas.
O tom rozhodl v poslední minutě základního času Amad Diallo z Manchesteru United. Ten možná překvapivě nehrál v základní sestavě, ale čerstvou sílu uplatnil po střídání. „Přijeli jsme sem tvořit historii. Pro většinu z nás je to první velký turnaj a motivace nám rozhodně nechybí,“ prohlásil.
Kvůli němu Ekvádor padl poprvé od září 2024, kdy podlehl Brazílii 0:1. Od 62. minuty u toho byl bývalý sparťan Angelo Preciado. Nastoupil na pozici pravého wingbeka a vůbec se neztratil. Byl rychlý a v rámci druhé půle – z pohledu Ekvádoru o něco slabší – nebezpečný. Podle datové analýzy Whosocred dostal známku 6,4 s úspěšností přihrávek 88 procent.
Že to nepomohlo, je jiná věc. Jeho trenér Sebastián Beccacece byl zklamaný a s ohledem na vývoj utkání tomu každý rozuměl. „První poločas byl z naší strany skvělý, vypracovali jsme si jasné příležitosti. Tahle porážka strašně bolí, ale turnaj teprve začíná,“ hlesl.
Příště Ekvádor nastoupí proti Curacau a nebere nic jiného než výhru. A v posledním utkání skupiny proti Německu rozhodně nebude za outsidera. Bude zajímavé sledovat, jak bude německá obrana stíhat jeho rychlost.
A ještě pravidlová zajímavost. Zdá se, že FIFA to myslí s bojem proti zdržování opravdu vážně. Kolem dvacáté minuty zůstal ekvádorský záložník Moises Caicedo ležet ve vlastní šestnáctce poté, co ho soupeř nakopl. Sudí François Letexier po chvíli přerušil hru a hráče – který ovšem už vstával, nebyl ošetřován a ani o to nežádal – vykázal za postranní čáru. Zpátky a naštvaného ho pustil až po minutě hry.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2
Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0