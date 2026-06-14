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ONLINE: Švédsko - Tunisko. Seveřané sází na střelce z Premier League, Afričané na dobrou kvalifikaci

Gustaf Nilsson v přípravě na MS 2026
Gustaf Nilsson v přípravě na MS 2026Zdroj: Claudio Bresciani / Profimedia
Elias Achouri z Tuniska
Sestava Tunisanů před generálkou na MS s Belgií
Trenér Švédska Graham Potter
Útočník Alexandr Isak
Viktor Gyökeres v zápase kvalifikace na MS 2026 proti Slovinsku
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iSport.cz, ČTK
MS fotbal 2026
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Švédští fotbalisté dnes vstoupí do mistrovství světa soubojem s Tuniskem. Pro Švédsko jde o třináctou účast na mistrovství světa. Ve skupině F dvojici doplní Nizozemsko a Japonsko. Tunisané zahájí šampionát po suverénní kvalifikaci - z 10 zápasů devětkrát vyhráli a jednou remizovali při skóre 22:0. Přímý přenos duelu skupiny F začíná v 4.00 a web iSport zápas sleduje v ONLINE reportáži. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

MS 2026 · PREDIKCE
15. 6. 2026 · 04:00
Švédsko
vs
Tunisko
34%
24%
41%
Skupina FxG 1.21 – 1.44
Predikce aktualizována: 14. 6. 2026 18:30
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