ONLINE: Švédsko - Tunisko. Seveřané sází na střelce z Premier League, Afričané na dobrou kvalifikaci
Švédští fotbalisté dnes vstoupí do mistrovství světa soubojem s Tuniskem. Pro Švédsko jde o třináctou účast na mistrovství světa. Ve skupině F dvojici doplní Nizozemsko a Japonsko. Tunisané zahájí šampionát po suverénní kvalifikaci - z 10 zápasů devětkrát vyhráli a jednou remizovali při skóre 22:0. Přímý přenos duelu skupiny F začíná v 4.00 a web iSport zápas sleduje v ONLINE reportáži. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>