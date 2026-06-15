Švédsko - Tunisko 5:1. Skandinávci nedali soupeři šanci, Ayari pomohl dvěma góly
Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v mexickém Monterrey Tunisko 5:1 a jsou v čele tabulky. Dva góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého z dnešních soupeřů bude reprezentovat. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Další výraznou postavou byl Alexander Isak, který vstřelil jeden gól a dva připravil. Ke kanonádě přispěli také Viktor Gyökeres a střídající Mattias Svanberg. Africký tým, jehož jediný úspěch zaznamenal Umar Rakik, bude hrát v sobotu v noci na stejném stadionu s Japonskem. Švédy čeká v Houstonu Nizozemsko.
Další Ppodrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Nizozemsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0