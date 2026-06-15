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Švédsko - Tunisko 5:1. Skandinávci nedali soupeři šanci, Ayari pomohl dvěma góly

Švédové slaví gól na MS proti Tunisku
Švédové slaví gól na MS proti TuniskuZdroj: ČTK / Matias Delacroix
Švédové na MS proti Tunisku
Sestava Tunisanů před generálkou na MS s Belgií
Gustaf Nilsson v přípravě na MS 2026
Elias Achouri z Tuniska
Trenér Švédska Graham Potter
Útočník Alexandr Isak
Viktor Gyökeres v zápase kvalifikace na MS 2026 proti Slovinsku
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iSport.cz, ČTK
MS fotbal 2026
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Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v mexickém Monterrey Tunisko 5:1 a jsou v čele tabulky. Dva góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého z dnešních soupeřů bude reprezentovat. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Další výraznou postavou byl Alexander Isak, který vstřelil jeden gól a dva připravil. Ke kanonádě přispěli také Viktor Gyökeres a střídající Mattias Svanberg. Africký tým, jehož jediný úspěch zaznamenal Umar Rakik, bude hrát v sobotu v noci na stejném stadionu s Japonskem. Švédy čeká v Houstonu Nizozemsko.

Další Ppodrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
51

#TýmZVRPSkóreB
1Švédsko11005:13
2Japonsko10102:21
3Nizozemsko10102:21
4Tunisko10011:50

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